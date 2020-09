Ministrul Anisie cere dezbatere urgenta a proiectului de lege care ar permite angajarea de personal didactic si nedidactic in invatamant

"Sunt doua saptamani de cand am trecut in Guvern un proiect de lege si am cerut procedura de urgenta pentru a trece proiectul prin Parlament. Insa nu s-a discutat inca. Sper ca responsabilitatea parlamentarilor este una majora si vor discuta acest proiect de lege si sa avem posibilitatea sa organizam concursuri pentru personalul didactic si pentru personalul nedidactic", a declarat Monica Anisie marti seara, la Digi 24.Ministrul Educatiei a explicat ca este nevoie in special de personal nedidactic in unitatile din invatamantul preuniversitar."Cerinta in teritoriu este de personal nedidactic. Avem nevoie de oameni care sa ne ajute pe noi profesorii, in activitate"a afirmat Anisie. Ea a precizat ca si pentru dezinfectie e nevoie de personal, insa "tot ce inseamna sector public au fost concursurile suspendate".In ceea ce priveste numarul de elevi care pot intra intr-o sala de clasa, ministrul sustine ca "daca spatiul clasei permite sa fie prezenti fizic cu distantare de un metru sau cu separatoare mai mult de 15 elevi, ramane la decizie unitatii de invatamant".Intrebata cum se va desfasura o ora in situatia in care jumatate dintre elevi sunt prezenti in clasa, iar cealalta jumatate online, ministrul Educatiei a explicat ca profesorul sustine cursul in sala de clasa, fiind urmarit de acasa de catre elevii care nu sunt prezenti, fizic in scoala.