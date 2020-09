Ministrul Anisie spune ca profesorii pot sa fie ajutati pentru pregatirea lectiei online de bibliotecari, informaticieni sau laboranti

"Trebuie sa spun ca in toata aceasta perioada si cat am raspuns personal la linia Telverde pe care o avem la Ministerul Educatiei, dar si cat am discutat cu directori si cu inspectorii scolari, am recomandat ca profesorul sa fie, in aceasta perioada, ajutat si de personalul unitatii de invatamant. Avem in unele unitati de invatamant, fie bibliotecar, fie profesor documentarist, informaticieni, avem laboranti care, in aceasta perioada, pot ajuta. (...) Exista in majoritatea scolilor si biblioteca scolara si postul de bibliotecar. Cum, in aceasta perioada, stim foarte bine, ca ordinul comun interzice copilului sa mai intre in contact cu foarte multe persoane (...) nu vor mai putea sa mearga la biblioteca. Deci, in felul acesta, colegii nostri ar putea sa ii ajute pe profesori", a declarat Monica Anisie, la Digi 24.Aceasta a mai recomandat ca festivitatile de inceperea anului scolar sa fie evitate in aceasta perioada, dar daca se vor organiza, totusi, mai ales pentru elevii din primii ani care nu au mai fost in acea scoala, sa se faca in spatii deschise si in asa fel incat sa se pastreze distanta fizica.