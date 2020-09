Ministrul Educatiei: "Au aparut cazuri de COVID-19 la Scoala Centrala si o gradinita, Zana Florilor, care au solicitat instituirea scenariului rosu." Urmeaza decizia Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta

"Sunt doua unitati de invatamant - Scoala Centrala si o gradinita - Zana Florilor, care au solicitat prin decizia consiliului de administratie instituirea codului rosu. Ea a fost trimisa la inspectoratul scolar azi si asteptam sa se intruneasca Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) ca sa dea aprobare pentru scenariul rosu. La gradinita asteptam definitivarea anchetei DSP, pentru ca s-a intamplat aseara. Pot participa la cursuri in sistem online, asa cum au participat cand erau in izolare", a anuntat Anisie.Ea a precizat ca in cazul in care exista profesori diagnosticati, acestia vor putea tine cursurile de acasa.Ministrul Educatiei a explicat ca a avut la Inspectoratul Scolar o intalnire cu inspectorii din cateva scoli si ca a participat si prefectul Capitalei."Au facut o analiza. Au reevaluat fiecare unitate de invatamant . Astazi nu am facut decat sa discut cu colegii mei si sa vedem cum putem sa ajutam. In acest moment trebuie sa punem umarul pentru ca profesorii si elevii sa fie in siguranta, sa ramana sanatosi", a precizat ministrul.Conform anuntului facut vineri de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, elevii din 24 de unitati de invatamant din Capitala ar fi urmat sa aiba doar cursuri online, iar in aproape 600 de licee, scoli si gradinite copiii vor invata in sistem hibrid. Situatia s-ar putea schimba dupa sedinta de duminica a CMSU.