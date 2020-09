Ce spune ministrul Educatiei despre faptul ca elevii clasei VIII-a incep scoala fara manual de limba romana

"Am inceput-o foarte devreme (licitatia - n.r.), inca din decembrie. Problema a fost ca am intrat in situatie de urgenta, iar CNSC-ul ne-a dat raspuns pentru contestatii dupa aproape trei luni de zile, ceea ce a condus la niste termene care s-au prelungit. La momentul acesta s-au reevaluat si cred ca saptamana saptamana aceasta putem deja sa semnam contractul pentru limba si literatura romana pentru clasa a opta, avand in vedere faptul ca nu ni s-a cerut sa reevaluam decat un singur manual al unei singure edituri", a spus, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Monica Anisie.Potrivit acesteia, reprezentanti din cadrul Ministerului Educatiei, in parteneriat cu profesori din sistemul de educatie si de la centrul national de politici in educatie si evaluare, au realizat activitati pentru acesti copii care incep scoala fara manual de limba romana."Activitatile vor fi puse pe site-ul Ministerului incepand de maine (luni - n.r.) sau in seara aceasta pentru a veni in sprijinul elevilor. Avem pentru profesori acele repere metodologice deja elaborate pentru clasa a opta", a precizat ministrul.