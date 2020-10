UPDATE Ministrul Educatiei: Propunerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti va fi de suspendare a activitatilor didactice fata in fata pentru 14 zile

Situatia tabletelor din Bucuresti

"Noi trebuie sa ne raportam la ceea ce s-a intamplat ieri - si anume rata a depasit 3 la mia de locuitori. Prin urmare, propunerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti va fi de suspendare a activitatilor didactice fata in fata pentru 14 zile. (...) Daca in cadrul Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se va lua o alta decizia asta trebuie sa... Asteptam ca inteleg ca astazi la ora 15,00 va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. (...) Astazi cursurile se desfasoara in scenariul 2 - hibrid, asa cum a fost si pana acum, pentru ca este prevazut tot in ordinul comun: In lipsa hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta se aplica scenariul 2", a precizat Monica Anisie, inainte de intalnirea cu inspectorii din ISMB.Ea a spus ca a venit la sediul ISMB pentru a realiza impreuna cu inspectorii generali adjuncti si inspectorii de la fiecare sector un plan de masuri pentru activitatea didactica desfasurata in sistem online."Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti anunta ISMB cu privire la rata incidentei. Daca rata depaseste 3 la mia de locuitori asa cum suntem in situatia aceasta astazi ISMB, impreuna cu DSP, transmite catre Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta propunerea pentru suspendarea temporara a cursurilor, suspendare care va dura 14 zile si care inseamna ca elevii nu vor mai merge fizic la scoala, insa invatarea va continua in sistem online. (...) Prevederile legale sunt clare si daca ne uitam la ceea ce s-a intamplat si in alte judete vom observa ca deciziile au fost luate de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta", a mai afirmat ministrul Educatiei.Monica Anisie a declarat ca si alte localitati sunt in scenariul rosu, iar procedura este urmata conform prevederilor in domeniu."Mai avem si alte localitati in scenariul rosu si procedura a fost urmata asa cum este prevazut in ordinul de ministru, dar si in hotararea de Guvern", a aratat reprezentantul MEC.Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat luni ca va monitoriza daca cele 8.057 de tablete au ajuns in unitatile de invatamant din Capitala."Ministerul Educatiei, prin Programul Scoala de Acasa, a dat catre ISMB 8.057 de tablete care au fost impartite catre inspectoratele scolare de sector saptamana trecuta. Voi monitoriza astazi aceasta activitate. Voi vedea daca au ajuns tabletele in unitatile de invatamant asa cum mi-au raportat inspectorii scolari de sector", a spus ministrul, la sediul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.Potrivit acesteia, complementar, MEC a alocat catre ISMB peste 5 milioane de lei."Complementar, Ministerul Educatiei si Cercetarii a alocat catre ISMB peste 5.275.000 milioane de lei pentru a achizitiona un stoc de rezerva. ISMB mi-a raportat ca deja se afla in procedura de achizitie publica pentru 1.750 de laptopuri", a aratat Anisie.Citeste si: