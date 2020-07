Ministrul Educatiei: Sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Ce scenarii sunt luate in calcul

"Am analizat modalitatile in care am putea redeschide unitatile de invatamant incepand cu 2020 - 2021. Toate scenariile pe care le avem tin cont de recomandarile Ministerului Sanatatii. Cel mai bun scenariu va fi acela in care elevii, unii vor fi la scoala si altii vor urmari cursurile in sistem online, urmand sa faca rocada in functie de situatia epidemiologica", a declarat ministrul la postul Digi 24.Conform lui Anisie, unul dintre scenariile luate in calcul era sa inceapa scoala normal, "dar nu e cazul de situatie normala", iar daca va fi din ce in ce mai rau mai rau, sa continue invatarea online.Referitor la nemultumirile exprimate de elevi in legatura cu educatia online, ministrul a declarat ca vor fi organizate cursuri de formare pentru profesori , "pentru a imbunatati ceea ce s-a facut".