Ministrul Educatiei sustine ca un elev poate invata exclusiv online, pe baza unei adeverinte medicale

"Este prevazut acest lucru (invatarea exclusiv online - n.r.) in ordinul comun, parintele poate sa ia aceasta decizie, sa invete copilul, sa-si continue educatia in sistem online, sa invete de acasa, in anumite situatii. Si anume: pe de o parte, daca prezinta copilul vreo boala, care s-ar putea agrava prin faptul ca va veni la scoala si ar putea sa ia virusul respectiv, fie in momentul in care in familie avem cazuri de persoane care puteau sa fie supuse unei imbolnaviri accentuate de virus.De aceea, am prevazut sa prezinte parintele, in urma unei evaluari din familie, o adeverinta pe care sa o dea scolii, pentru a putea copilul, in felul acesta, sa-si continue invatarea de acasa", a declarat Monica Anisie, la Digi 24.