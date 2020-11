Ministrul Educatiei: "Tezele nu se mai sustin in acest an scolar". Cu ce vor fi inlocuite

Pregatirile pentru Evaluare si Bac vor fi si fata in fata

Ce zic elevii

Structura anului scolar 2020-2021

Ministrul Monica Anisie a declarat sambata ca elevii nu vor mai da anul acesta teze."In ceea ce priveste sustinerea tezelor, dupa consultarea pe care am avut-o cu toti factorii implicati, am luat decizia ca acestea sa nu se mai sustina anul acesta scolar", a declarat ministrul Educatiei, Monica Anisie, la Stirile Pro TV. Anuntul vine la doua zile dupa ce presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au decis ca toate scolile din tara sa treaca in scenariul rosu, cu predare exclusiv online. Masura anularii tezelor vine dupa ce ministerul a decis ca si olimpiadele si concursurile scolare sa fie suspendate."Sa nu uitam ca tezele se sustin la doar doua sau trei discipline, in rest se realizeaza evaluarea sumativa. Deci, tezele nu se sustin, insa au fost inlocuite cu evaluarea sumativa", a explicat ministrul Educatiei.De asemenea, va continua pregatirea elevilor pentru Evaluarea National si Bacalaureatul din 2021."Pentru elevii de clasa a VIII-a si a XII-a, incepand cu semestrul al doilea, pe langa aceste lectii pe care le vom face, vom avea masuri concrete. Vor fi teste de antrenament saptamanale, disponibile si acum pentru elevi pe site-ul Ministerului Educatiei, vom continua programul telescoala si vom continua si pregatirea fata in fata", a mai precizat Monica Anisie.Ieri, Consiliul National al Elevilor arata ca majoritatea covarsitoare a elevilor prefera suspendarea tezelor semestriale si inlocuirea acestora cu o alta forma de evaluare sumativa. In acest sens s-au exprimat peste 76% dintre cei intervievati.In schimb, 15,3% dintre elevi considera ca evaluarea ar trebui sustinuta ca inainte, adica fata in fata.Cursuri: 14 septembrie 2020 - 22 decembrie 2020Vacanta pentru gradinite si clasele pregatitoare - a IV-a: 26 octombrie - 1 noiembrie 2020Vacanta de iarna: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2020Cursuri: 11 ianuarie 2021 - 29 ianuarie 2021Vacanta intersemestriala: 30 ianuarie 2021 - 7 februarie 2021Cursuri: 8 februarie 2021 - 1 aprilie 2021Vacanta de primavara: 2 aprilie 2021 - 11 aprilie 2021Pastele Catolic va fi in 2021 pe data 4 aprilieCursuri: Luni, 12 aprilie 2021 - Joi, 29 aprilie 2021Vacanta de primavara: 30 aprilie 2021 - 9 mai 2021Pastele Ortodox va fi in 2021 pe data 2 maiCursuri: 10 mai 2021 - 18 iunie 2021Vacanta de vara: 19 iunie 2021 - data noului an scolar urmeaza sa fie stabilita.