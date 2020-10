Ministrul Educatiei vine cu noi precizari privind sustinerea tezelor online: "Acest aspect se afla in evaluari"

"Acest aspect se afla in evaluari. La momentul acesta, specialistii din cadrul Ministerului Educatiei realizeaza o astfel de evaluare. Trebuie sa va spun ca, atunci cand am realizat regulamentul pentru organizarea unitatilor de invatamant, au fost consultati partenerii sociali, sindicate, vorbim aici si despre asociatii de parinti, Consiliul Elevilor. Si am luat atunci, la momentul inceperii anului scolar, o decizie.Daca, insa, in contextul epidemiologic, va trebui sa luam alte masuri, le vom lua, le vom analiza si vom transmite ceea ce s-a decis in cadrul Ministerului Educatiei spre consultare, ca si data trecuta, cu partenerii nostri", a aratat ministrul Educatiei Anisie a adaugat ca o comisie de specialisti va realiza o "adaptare a programei" pentru predarea online."Am decis deja in cadrul Ministerului Educatiei sa existe o comisie formata din specialisti care sa realizeze o adaptare a programei de a preda online. Se analizeaza de catre comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei toate aspectele legate de acest lucru si va anuntam ca luni vom avea o conferinta de presa in care vom preciza toate masurile referitoare la acest aspect", a afirmat Anisie.Monica Anisie a participat la evenimentul de lansare a procesului de consultare publica pentru elaborarea Strategiei privind digitalizarea Educatiei, organizat la Biblioteca Centrala Universitara.