Ministrul Educatiei, in vizita la o scoala din Magurele. Urmeaza intalniri cu sefii Inspectoratului Scolar din Capitala: "Suntem intr-o dinamica, trebuie sa luam decizii rapide"

"Suntem intr-o dinamica, prin urmare, daca se intampla ceva, trebuie sa luam decizii rapide, sa intervenim acolo unde este cazul si sa-i primim pe copii in conditii extraordinar de bune, pentru ca ne preocupa siguranta si sanatatea copiilor, dar si a cadrelor didactice. Cu totii trebuie sa fim sanatosi, ca sa putem sa desfasuram un act educational de calitate", a declarat ministrul Educatiei duminica, dupa o vizita la o scoala din Magurele.Monica Anisie a anuntat ca va avea, in cursul diminetii, o intalnire cu conducerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, pentru a vedea care este stadiul pregatirilor la unitatile de invatamant din Capitala."Eu merg acum la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, sa vedem care este situatie de ieri si pana astazi. Am intalnire cu inspectorii scolari generali adjuncti, cu inspectorul scolar general si inspectorii pentru dezvoltare institutionala de la fiecare sector in parte", a precizat ministrul Educatiei.