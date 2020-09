Moment emotionant la conferinta Monicai Anisie. "Profesorii vor muta cerul si pamantul pentru a da sens acestui an scolar", mesajul unui dascal, retransmis de ministru

"Pe 14 septemebrie, cand te vei intoarce la scoala, eu, profesorul, voi fi acolo cu credinta mea in tine si cu zambetul meu. Profesorii vor muta cerul si pamantul pentru a da sens acestui an scolar zdruncinat de Covid-19. Nu va cerem voua, elevilor nostri si parintilor vostri, decat sa aveti incredere in noi", a fost mesajul unei profesoare citat de ministrul Monica Anisie.Anterior aceasta a facut un apel la intreaga societate pentru a nu mai "politiza" inceperea scolii."As vrea sa fac un apel catre intreaga societate. Ne aflam intr-o situatie dificila si as vrea sa punem umarul cu totii la revenirea copiilor in spatiul scolii. Elevii isi doresc sa revina la ore. Profesorii isi doresc sa isi revada elevii. Fac un apel sa incetam sa politizam educatia in acest moment. Este nevoie de intreaga societate, este nevoie sa fim impreuna. Doar asa se poate sa facem educatie Doar lasand la o parte implicatiile politice vom reusi sa avem elevii in scoli in siguranta si cadre didactice care sa isi desfasoare orele", a declarat Monica Anisie."Va rog dragi parinti, dragi colegi profesori sa veniti cu incredere la scoala", a incheiat ministrul.