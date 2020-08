Monica Anisie anunta ca exista in pregatire o ordonanta de urgenta care reglementeaza invatamantul online

"Acum pregatim o ordonanta de urgenta in care sa reglementam acest tip de invatare online. Pregatim si un proiect de lege pentru completarea si modificarea Legii 55 privind unele masuri privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID-19. De ce este necesara aceasta modificare? Pentru ca trebuie sa venim cu o masura clara referitoare la descentralizarea deciziei la nivelul unitatilor de invatamant, Inspectoratelor scolare si directiilor de sanatate publica.Prin urmare, avem o modificare referitoare la articolul 38 care va avea urmatorul cuprins: activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor in unitatile de invatamant se pot suspenda la propunerea Consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului scolar judetean si aprobarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta", a anuntat Monica Anisie, marti la o dezbatere online avand ca tema "Deschiderea anului scolar si universitar" in Comisia pentru invatamant a Senatului.Ministrul Educatiei a vorbit si despre sustinerea in Parlament a unui demers prin care sa fie acordata posibilitatea angajarii si a personalului nedidactic in invatamantul preuniversitar."Prin in Legea 55, la articolul 27, ni se impuneau restrictii referitoare la angajare. S-a modificat si va multumim pentru faptul ca ati modificat articolul 27, insa modificarea nu prevedea decat posibilitatea angajarii pe posturile didactice, deci numai pentru profesori, si am deblocat numai titularizarea pentru profesori, nu si angajarea pentru personal nedidactic de care avem atata nevoie in aceste momente. Deci v-as ruga sa ne sprijiniti in acest demers, avand in vedere ca pentru invatamantul universitar deblocarea a fost realizata pe toate planurile. Avem nevoie, si cred ca si dumneavoastra sunteti in acord cu mine, avem nevoie de aceste posturi suplimentare in sistemul de invatamant preuniversitar", a completat Anisie.Ea a amintit de tabletele care vor fi achizitionate, precum si laptopuri care sa ajute in desfasurarea invatamantului online. Anisie a precizat ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi reglementata achizitia a inca 200.000 de tablete, prin finantare de la Ministerul Fondurilor Europene."Referitor la mijloacele pentru invatare online, nu sunt numai cele 250.000 de tablete care vor fi achizitionate prin ONAC, 200.000 care vor fi achizitionate de autoritatile publice, vor fi fondurile de la Ministerul Fondurilor Europene si reglementarea va fi realizata in sedinta urmatoare de Guvern cele 74.000 de laptopuri precum si tabla interactiva, s.a.m.d", a explicat Anisie.Ministrul Educatiei si-a exprimat speranta ca pentru Ministerul Educatiei va fi o rectificare bugetara pozitiva.