Monica Anisie anunta ca va promova un proiect de lege care sa "pedepseasca aspru epidemia de stiri false", dupa ce mai multe afirmatii i-au fost scoase din context

"E epidemie de stiri false in Romania! O realitate extrem de periculoasa si extrem de trista. Cine suporta consecintele epidemiei de FAKE NEWS?! Ieri am simtit pe pielea mea ce inseamna sa fii neputincios in fata unei epidemii de minciuni si rastalmaciri tendentioase care au o singura tinta: sa te discrediteze cu orice scop", a scris, miercuri, pe Facebook , Monica Anisie, despre care s-a spus ca ar fi declarat ca elevii care locuiesc in case fara curent electric pot urmari lectiile la televizor."Pentru copiii care locuiesc in case care nu sunt racordate la reteaua de electricitate, scoala a trimis material didactic la domiciliul elevului. Iar elevii din familii defavorizate, care locuiesc in schimb in imobile racordate la reteaua de electricitate, care nu au primit inca tablete, au optiunea sa urmareasca lectiile la TVR, in cadrul programului TeleScoala", a precizat Anisie, in postare.Anisie anunta ca va promova un proiect de lege pentru apdepsi fake-news-ul."Dragi jurnalisti, si ma adresez doar unei categorii din presa: nu abuzati de puterea si privilegiile pe care vi le ofera aceasta onorabila profesie. Le faceti un deserviciu iremediabil colegilor onesti care respecta principiile deontologice ale profesiei. Va respect drepturile si va admir capacitatea de a schimba societatea in bine. Dar cand folositi aceasta putere pentru a crea haos si a distruge, e nevoie ca cineva sa intervina.Mi-am propus ca de astazi, acel cineva care va interveni sa fiu eu. Voi face toate demersurile si tot ce imi sta in putinta ca Parlamentul, anul viitor, sa realizeze si sa adopte o lege care sa pedepseasca aspru FAKE NEWS-ul. Cred ca o societate educata e o societate informata corect! Astept propunerile si parerile voastre cu privire la acest proiect de lege", a mai scris Anisie.