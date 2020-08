Monica Anisie: Daca situatia epidemiologica va fi dificila, se ia decizia ca pentru 14 zile sa se suspende cursurile

"Ceea ce este foarte clar la acest moment este ca incepem scoala si este foarte important pentru ca ne dorim un invatamant de calitate, dar, in acelasi timp, ne dorim ca toti elevii si profesorii sa fie in siguranta la scoala. Prin urmare, este important sa luam in calcul mai multe scenarii avand in vedere si situatia epidemiologica din fiecare localitate. De fapt, vorbim despre scenariul 1, in care in localitate nu exista un numar mare de imbolnaviri; scenariul 2 in care exista, dar putem sa desfasuram activitatile in unitati de invatamant, iar daca situatia epidemiologica va fi una foarte dificila, atunci se ia decizia ca pentru 14 zile sa fie suspendate cursurile si sa continue scoala in sistem online", a spus Anisie la Antena 3.Ea a adaugat ca decizia este descentralizata la nivelul localitatii, fiind luata de unitatea de invatamant, cu inspectoratul scolar, directia de sanatate publica si comitetul pentru situatii de urgenta."Unitatea de invatamant stie cel mai bine care este situatia si din punct de vedere al infrastructurii, dar si din punct de vedere al imbolnavirilor. De aceea, s-a luat decizia descentralizarii. Prin urmare, in cadrul consiliului de administratie al unitatii de invatamant se stabileste care este scenariul, dupa care se va transmite catre inspectoratele scolare, care impreuna cu directia de sanatate publica analizeaza situatia si din punct de vedere epidemiologic, dar si din punct de vedere a ceea ce scoala a decis in consiliul de administratie. Si impreuna, in comitetul judetean pentru situatii de urgenta, vor lua decizia suspendarii cursurilor", a mai declarat Anisie.Ministrul a mentionat ca au mai existat asemenea situatii."De altfel, daca ne amintim, am mai experimentat situatii in care au fost suspendate cursurile fie din cauza viscolului, fie atunci cand am avut gripa sezoniera. Daca va amintiti, chiar inainte de suspendarea cursurilor in martie, am transmis presei zilnic cate unitati de invatamant sunt inchise sau cate clase erau inchise", a mai spus Anisie.Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor.