Monica Anisie, intrebata cum va reusi sa fie si ministru, si profesor: "Totul se va desfasura in afara programului de lucru de la minister"

"Vom avea timpul necesar, totul se va desfasura in afara programului de lucru de la Ministerul Educatiei" a afirmat Monica Anisie, intrebata cum va reusi sa predea, sa fie si diriginte si sa se ocupe si de portofoliul pe care il detine in Guvern.Ministrul Educatiei nu a facut alte comentarii cu privire la intrebarea pe care a primit-o.Monica Anisie este profesor de Limba si literatura romana la Colegiul "Tudor Vianu" din Bucuresti.Anterior numirii sale ca ministru al Educatiei, in toamna anului trecut, aceasta a ocupat mai multe functii de conducere in administratia centrala, fiind, printre altele, consilier la Cotroceni in mandatul fostului presedinte Traian Basescu , cat si secretar de stat in Ministerul Educatiei in perioada Guvernlui Ciolos.