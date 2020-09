Monica Anisie: Peste 96.000 de profesori au dobandit competente digitale in aceasta perioada

"Referitor la elevii in scenariul rosu pentru 14 zile, trebuie sa retinem ca acest proces este dinamic din punct de vedere epidemiologic si s-ar putea intruni comitetul sa sa schimbe scenariul. Referitor la numarul de unitati de invatamant in scenariul rosu, sunt aproximativ 100.000 elevi care vor fi in scenariul rosu la acest moment. Asigurarea de echipamente e in sarcina unitatii de invatamant si in acest moment, in conformitate cu ce au transmis inspectoratele scolare au transmis ca nu sunt probleme. Sa ne amintim cu totii, ca in perioada starii de urgenta, atat profesorii, cat si elevii au desfasurat activitatile didactice in sistem online. Deci se poate. Daca vorbim despre numarul de profesori care au competente digitale sunt peste 96.312 profesori care s-au format in aceasta perioada prin activitatile sustinute de casele corpului didactic . In acelasi timp multumesc organizatiilor neguvernamentale care au desfasurat astfel de activitati de formare in aceasta perioada", a afirmat Monica Anisie, intrebata duminica intr-o conferinta de presa cit elevi stau acasa in acest moment, cati au primit sau urmeaza sa primeasca tablete si cati profesori au competente digitale si calculator.Ea a mai precizat referitor la materia pe care profesorii au predat-o in perioada in care au fost suspendate cursurile, "vreau sa va anunt ca deja am postat de o saptamana repere metodologice pentru fiecare disciplina in parte si clasa in parte. In ele am urmarit recuperarea decalajelor care ar fi putut sa apara in aceasta perioada in care au fost suspendate cursurile".Monica Anisie a mai anuntat, la finalul videoconferintei cu inspectorii generali scolari, ca in acest moment sunt 11 judete din tara unde nu exista nicio unitate de invatamant in scenariul rosu, ele putand sa isi desfasoare activitatea in scenariul galben sau verde. Ministrul Educatiei a adaugat ca 12.423 unitati care functioneaza in scenariul verde, 4.915 in scenariul galben si 262 unitati in scenariul rosu. De asemenea, ea a mai spus ca 106 cadre didactice sunt spitalizate, 293 cadre didactice aflate in carantina si vor sa desfasoare activitatea online si 91 de cadre didactice care au intrat in concediu medical. Sunt 147 de cadre didactice care, incepand cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele scolare.