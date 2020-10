Monica Anisie: Structura subiectului pentru Evaluarea Nationala la Limba si literatura romana va fi simplificata

"Am primit feedback referitor la modelul de Limba si literatura romana, model ce a fost pus in consultare publica, si acel feedback a fost unul pozitiv, dar in acelasi timp am avut si cateva recomandari din partea profesorilor, parintilor, chiar si din partea elevilor. Una dintre aceste recomandari a fost aceea ca ar trebui sa simplificam intr-un fel acel model de subiect.Exact la acest lucru se lucreaza acum, si anume la faptul ca structura subiectului pentru Evaluarea Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a la Limba si literatura romana va fi una simplificata si va fi pus - probabil luni - modelul respectiv pe site-ul Ministerului Educatiei, dupa ce ne vom consulta cu partenerii nostri si cu cadrele didactice. Cred ca este cel mai important lucru", a spus Anisie.Monica Anisie a participat la evenimentul de lansare a procesului de consultare publica pentru elaborarea Strategiei privind digitalizarea Educatiei, organizat la Biblioteca Centrala Universitara.