Monica Anisie sustine ca nu sunt suficienti medici sau asistente in cabinetele scolare. Care ar fi solutia deblocarii posturilor

"In momentul de fata nu sunt suficienti medici sau asistente in cabinetele scolare. Prin proiectul de lege pe care l-am trecut prin Guvern si l-am depus la Parlament am solicitat deblocarea posturilor pentru personalul didactic, personal nedidactic si pentru medici si asistente din cabinetele scolare. Stiti foarte bine ca in Legea 55 - legea in care sunt prevazute masurile pentru starea de alerta - a fost interzis concursul pana si pentru functiile didactice", a spus ministrul la postul B1.Anisie a afirmat ca a avut o discutie in acest sens cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru "Am avut o discutie cu domnul ministru Tataru pentru a gasi solutii asa cum am gasit si in perioada examenelor nationale. Am avut in fiecare unitate de invatamant cate un medic sau o asistenta in asa fel incat sa se desfasoare activitatile fara nicio problema. Domnul ministru Tataru a prezentat o situatie a acestor medici sau asistente care ar putea sa vina in parteneriat cu autoritatea publica locala catre unitatea de invatamant", a mai sustinut reprezentantul MEC.