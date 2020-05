Motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei a fost adoptata

Ziare.

com

Au fost inregistrate 172 voturi "pentru", 90 "impotriva" si 47 abtineri. Desi a fost adoptata, motiunea simpla nu duce automat la demiterea ministrului in cauza.Motiunea "Pas cu pas am ajuns in colaps educational - PNL a creat Romania NeEducata" a fost semnata de 93 de deputati Pro Romania si PSD.Acestia au cerut demisia ministrului Anisie pentru "lipsa de viziune si de strategie, care a facut ca prescolari, elevi, studenti, parinti, bunici si personal din invatamant sa traiasca luni de zile in panica si nesiguranta"."Riscam sa asistam la un colaps, cu consecinte grave pentru intreaga societate, pe parcursul a mai multor generatii, si trebuie sa punem capat acestor pasi spre Romania needucata. Credem cu tarie ca ministrul Monica Anisie a pierdut dreptul moral de a realiza politicile in domeniul educational si de a exercita conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii.Din toate aceste considerente expuse anterior, va cerem sa constatati si sa confirmati esecul acesteia, votand solicitarea noastra de demitere imediata a ministrului Educatiei si Cercetarii - Monica Anisie!", se arata in document.