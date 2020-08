Patriarhul Daniel, catre ministrul Educatiei: "Lipsa evaluarii elevilor la ora de Religie constituie un afront adus acestei discipline"

Cele patru variante de plan-cadru

"Reafirmam importanta prezentei disciplinei scolare Religie in trunchiul comun, in planurile-cadru pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal. (...)Valorile oferite de educatia religioasa sunt reper spiritual esential si liant existential intre toate cunostintele dobandite prin studiul celorlalte discipline scolare", afirma patriarhul, potrivit basilica.ro. PF Daniel subliniaza ca "lipsa evaluarii elevilor la ora de Religie sau gasirea unor solutii alternative la nota constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplina scolara"."Evaluarea face parte din specificul oricarei materii scolare; asadar, este necesara si la ora de Religie. Lipsa evaluarii elevilor la ora de Religie sau gasirea unor solutii alternative la nota constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplina scolara. Nota functioneaza ca un stimulent al invatarii atat in sens pozitiv (), cat si negativ ().Corelat cu acest rol de motivare, nota este apreciata de elevi si profesori ca un barometru al stradaniei elevilor. Efortul depus de elevi in acumularea de cunostinte si in formarea de atitudini si conduite moral-religioase se cere rasplatit si valorizat", accentueaza patriarhul Daniel.Scrisoarea Patriarhului BOR survine realizarii de catre grupul de lucru al Ministerului Educatiei a patru variante de plan-cadru pentru invatamantul gimnazial, varianta 1 propunand ca evaluarea la disciplinele scolare Educatie artistica (plastica/muzicala), Religie, Educatie fizica si sport sa se realizeze in mod diferit de celelalte discipline din trunchiul comun, prin calificative, deoarece aceste materii s-ar baza "pe predispozitii native, aptitudini, inclinatii, avand un caracter vocational explicit"."Prin urmare, in conformitate cu prevederile constitutionale, cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si cu vointa majoritatii parintilor elevilor, va rugam sa asigurati prezenta disciplinei scolare Religie in trunchiul comun, in noile planuri-cadru pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal, precum si evaluarea elevilor la aceasta disciplina, pe baza de note, nu prin calificative.Totodata, in acord cu adresa nr. 8.711/08.04.2020 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, va solicitam ca orice demers major in domeniul educatiei sa se inscrie pe linia traditiei pedagogice romanesti, dupa o larga consultare cu organizatiile de parinti si cultele religioase oficial recunoscute in Romania", se mai arata in scrisoarea Patriarhului BOR.