PNL spune ca motiunea impotriva lui Anisie incalca o decizie CCR: PSD continua ca in epoca lui Dragnea

Ziare.

com

Liderul deputatilor PNL Florin Roman sustine ca motiunea simpla depusa impotriva ministrului Educatiei, Monica Anisie, se va desfasura neregulamentar, pe motiv ca documentul cere finalitatea unei motiuni de cenzura, si anume demiterea ministrului. Roman afirma ca Anisie va fi prezenta in Parlament."Motiunea simpla se desfasoara in mod neregulamentar, incalca Regulamentul Camerei Deputatilor si o decizie a CCR. Am solicitat trimiterea motiunii catre initiatori pentru a fi refacuta intrucat nu pot fi luate in considerare motiunile simple care finalizeaza modalitati specifice motiunii de cenzura.Daca va uitati la pagina 4 se solicita demiterea ministrului Educatiei, au mai fost cazuri cand Biroul Permanent a decis trimiterea catre initiator exact pentru acest motiv", a afirmat Florin Roman, luni, intr-o declaratie de presa care a avut loc cu mai putin de o ora inainte de dezbaterea motiunii.El a acuzat PSD ca are aceleasi practici ca pe vremea lui Liviu Dragnea."PSD-ul, din pacate, nu s-a schimbat nimic, este acelasi in vremea lui Ciolacu ca si pe vremea lui Dragnea. Cand ii convine interpreteaza asa cum ii convine regulamentul, atunci cand nu ii convine da propria interpretare", a spus Roman.El a catalogat motiunea impotriva lui Anisie drept un abuz."Din punctul nostru de vedere, astazi are loc un nou abuz in Camera Deputatilor. Domnul Ciolacu si PSD continua ca in epoca lui Liviu Dragnea", a mai afirmat reprezentantul PNLFlorin Roman a precizat ca ministrul Educatiei va fi prezent in Parlament."Tot ceea ce ne dorim este ca aceste motiuni sa aiba loc regulamentar si in acelasi mod pentru toata lumea", a adaugat liderul deputatilor liberali.Camera Deputatilor dezbate, luni, de la ora 16:00, motiunea initiata de 93 de deputati PSD si Pro Romania impotriva ministrului Educatiei, intitulata "Pas cu Pas am ajuns in colaps educational - PNL a creat Romania NeEducata".