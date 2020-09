Cum a raspuns Monica Anisie la intrebarea ce nota si-ar da, ca profesor, pentru activitatea sa de ministru al Educatiei

"In afara programului de la minister, voi veni la ore. Si cand eram secretar de stat am venit la ore intotdeauna", a spus Monica Anisie.Intrebata ce nota ar da ca profesor pentru ministrul Educatiei , ea a evitat un raspuns transant, apreciind ca toata lumea a facut eforturi in aceasta perioada de criza. "Acum, intreaga societate sa se concentreze asupra responsabilitatii si asumarii publice", a adaugat ea.Potrivit ministrului Educatiei, in toata perioada pandemiei de COVID-19, autoritatile publice locale, inspectoratele scolare, profesorii, directorii au facut eforturi sustinute."Le multumesc tuturor pentru tot ceea ce au facut in aceasta perioada si cred ca acum intreaga societate trebuie sa se concentreze asupra responsabilitatii si asupra asumarii publice", a adaugat ministrul.Ea a fost intrebata ce se va intampla cu copiii "care nu au posibilitati". "Toti acei copii vor avea toate conditiile sa-si continue invatarea. Ne straduim cat putem de mult, in asa fel incat sa nu aiba de suferit", a afirmat Monica Anisie, care a completat, totodata, ca elevii cu nevoi speciale au acces in scoli.