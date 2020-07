Situatie aberanta: 1.882 de elevi cu medii intre 7.00 si 9.56 au ramas fara loc la liceu, dupa Evaluarea Nationala. "Poate ca Ministerul a vrut sa-i trimita la scoli profesionale"

Expertii din sistem sustin ca singurele optiuni sunt suplimentarea locurile de catre Minister sau transferul ulterior, dupa incheierea primului semestru.Mediile mari obtinute de absolventii clasei a VIII-a anul acesta au reprezentat o capcana pentru multi dintre acestia, nu mai putin de 8.570 de elevi nereusind sa ajunga la unul din liceele dorite odata cu cresterea mediilor de admitere.Pentru multi dintre acestia situatia este ingrata, in conditiile in care pentru a doua etapa de admitere au mai ramas doar 3.400 de locuri libere la liceele din tara, iar situatia este cu atat mai grava cu cat locurile ramase disponibile sunt la clasele cu predare in limba maghiara, germana sau slovaca, sau la alte localitati aflate la mare distanta de localitatea lor. Asta este situatia in Capitala, unde cei 1.871 de candidati ramasi nerepartizati se vor bate la toamna pentru doar 18 locuri ramase libere. Insa asa cum arata Ministerul Educatiei, din cele 18 locuri 16 sunt la clasa de limba maghiara a Liceului Teoretic "Ady Endre" si doua la clasa de mate-info intensiv italiana de la Liceul Teoretic "Dante Alighieri".Reprezentantii elevilor din Capitala sustin ca solutia pentru acesti elevi este la Ministerul Educatiei, si ea consta in suplimentarea numarului de locuri la licee. "Cred ca locuri pentru acesti elevi vor exista. Este imposibil sa ne confruntam cu o situatie in care nu sunt suficiente locuri, in concordanta cu numarul celor care au promovat clasa a VIII-a si au luat si examenele.Clasele se vor suplimenta, pentru ca vorbim de elevi care, desi au note mari, nu au completat cum trebuie acele fise de inscriere. Este un lucru ce se intampla an de an, pentru ca Ministerul Educatiei nu reuseste sa vina cu un ghid clar, avem profesori care nu stiu sa indrume corect parintii, din pacate multi parinti nu stiu cum sa completeze acele fise, se intampla si greseli. Oricum, elevii nu vor ramane fara locuri", a declarat Alexandru Radulescu, presedintele Asociatiei Elevilor din Bucuresti si Ilfov.Pentru Ministrul Educatiei cauza principala a acestui fenomen sta in faptul ca elevii, desii au avut note mari, nu au completat suficiente optiuni. "Una dintre cauze este completarea unui numar insuficient de optiuni in fisele de inscriere. Au fost cazuri in care un candidat cu media 9 a completat doar 15 optiuni, de exemplu, si nu a putut fi repartizat la niciuna, chiar daca a avut medie mare", a declarat Monica Anisie pentru Edupedu.ro.Insa, daca ne uitam la statisticile ultimilor ani vedem o crestere exponentiala a elevilor care nu au mai prins un loc la liceele dorite, un numar care ar putea trece dincolo de explicatiile ce tin de proasta completare a fiselor cu optiunile dorite. Astfel daca in anul 2017 la nivelul intregii tarii ramaneau 581 de elevi nerepartizati, anul trecut numarul acestora a ajuns deja la 4.853 iar anul acesta la 8.571."Anul acesta vorbim de o situatie extraordinara, in contextul in care vorbim de un numar mult mai mare de elevi care au ramas fara locuri la liceu. De obicei copiii acestia urmau sa fie repartizati in etapele urmatoare, adica nu era necesara o suplimentare a locurilor la liceu. Insa nu stiu cum se va intampla in acest an, in conditiile in care vorbim de un numar foarte mare de elevi si in mod evident trebuie sa facem ceva pentru cei in situatia aceasta.Vorbim de copii cu medii mari, cu rezultate foarte bune si care n-au prins loc in prima sesiune. Poate ca situatia a fost neprevazuta, parintii nu si-au dat seama ca mediile vor fi atat de mari, si s-au orientat dupa mediile din anii trecuti, trecand astfel mai putine optiuni.Sper ca locurile se vor suplimenta, pentru ca oricum Ministerul ar trebui sa lucreze la crearea unor noi clase in aceasta perioada pentru a rezolva problema claselor supraaglomerate. Cred ca acesti elevi trebuie sa aiba sansa sa mearga la profilul pe care si l-au dorit, sa nu-i ducem acolo unde nu-si doresc doar pentru ca nu a existat un numar suficient de locuri.Nu e vina lor ca au avut ghinionul ca mediile de admitere sa creasca anul acesta. Ideea aceasta ca avem un numar fix de clase la licee, trebuie modificata, nu trebuie sa avem un numar fix batut in cuie. Locurile se pot suplimenta, se pot angaja profesori noi, nu e nicio problema, insa decizia trebuie luata acum. Faptul ca doar in Bucuresti avem aproape 2.000 de elevi ramasi nerepartizati asta inseamna ca vorbim de 90 de clase noi", a declarat profesoara Cristina Tunegaru.Nu mai putin de 1.882 elevi dintre cei ramasi nerepartizati au medii intre 7 si 9.56. Primul pe lista candidatilor nerepartizati este un elev din Giurgiu care are media 10 la absolvirea claselor V-VIII si care are media generala de admitere 9,56. Acesta a candidat la licee din Bucuresti, dar nu a fost repartizat. O alta explicatie pentru numarul ridicat de elevi ramasi nerepartizati din acest an sta si in faptul ca cei peste 161.000 de elevi inscrisi la repartizare este cel mai mare din ultimii sapte ani."Acesti copii sunt acuzati ca nu si-au completat corect fisele cu optiuni, insa si daca o faceau cateva mii de elevi tot ramaneau fara loc, in conditiile in care vorbim de 8.500 de elevi in situatia asta si doar 3.400 de locuri disponibile. Nu stim de ce Ministerul a propus anul acesta un numar de locuri mult mai mic comparativ cu anii trecuti, probabil pentru a-i obliga sa mearga la profesionala. Din pacate au cazut victime si elevi cu note mari. Solutiile nu sunt simple, pentru ca locurile ramase sunt doar cele pe la grupuri scolare, filiera vocationala, ce sa faca ei la filiera vocationala daca n-au talent la muzica sau la alte chestii asemanatoare? Efectiv nu vad nicio solutie pentru acesti elevi. Daca vorbim de o suplimentare a numarului de locuri, se pune intrebarea unde sa suplimentam aceste locuri - adica vorbim de elevi care au aplicat la liceele teoretice, si acum nu le poti suplimenta locurile la grupurile scolare. Trebuie sa existe posibilitatea fizica, existenta spatiilor, pentru suplimentarea acestor locuri, adica pentru suplimentarea uneia sau a mai multe clase. Apoi e greu sa vii cu astfel de masuri post-factum, jocul a fost joc, s-a concurat si acum nu pot sa vina acestia sa schimbe acum regulile jocului. Cei care au fost respinsi si au ajuns astfel la alte licee decat cele dorite ar putea obiecta asupra faptului ca aceasta suplimentare este nedreapta. Nu vad nicio solutie, poate doar sa mearga la scolile profesionale, dar sa te duci acolo cu o medie peste 9 e chair pacat", este de parere Stefan Vlaston, expert in Educatie.