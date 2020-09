Un parinte poate cere cursuri online doar daca copilul sau cineva din familie este bolnav. Precizarile ministrului Educatiei

"Deocamdata, normele prevazute de ordinul comun permit parintilor care au in familie persoane cu un a anumit risc la imbolnavireb sa solicite unitatii de invatamant continuarea invatarii de acasa. Deci copilul poate sa continue cursurile in sistem online dupa ce parintele face o evaluare a starii de sanatate a membrilor din familie", a declarat Monica Anisie.Intrebata daca parintii pot opta pentru scoala online fara a avea o astfel de situatie in familie, Anisie a precizat ca, in acest moment, normele nu prevad aceasta posibilitate."Acum, in conformitate cu normele pe care le-am aprobat, nu are aceasta posibilitate pentru a opta decat, repet, fie daca este copilul bolnav si va fi expus riscului la imbolnavire sau daca in familie exista o persoana care s-a putea afla sub riscul accentuarii imbolnavirii", a adaugat Anisie.Ministrul a precizat ca cei mai multi dintre elevi au deja certificate emise de medicul de familie privind faptul ca sufera sau nu de boli cronice. Anisie a precizat ca ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei poate fi modificat."Acest ordin comun prevede, insa, posibilitatea ca atat Ministerul Sanatatii, cat si Ministerul Educatiei sa realizeze instructiuni in asa fel incat sa putem elimina toate posibilitatile. Atunci cand Ministerul Sanatatii a elaborat aceste norme nu am putut sa prevedem chiar toate aspectele si atunci este un articol in ordinul comun prin care putem sa mai oferim si alte instructiuni" a adaugat ministrul.Ministul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, marti, ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati si nu este obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant.