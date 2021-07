Monica Anisie vrea incetarea luptelor interne din PNL: "Este jenant si obositor ca zi de zi sa acuzi si sa arati cu degetul colegii"

"In lupta interna din PNL nu exista invingatori si invinsi! Competitia interna are ca scop final bunastarea romanilor, nu privilegiile si sinecurile de partid! Este jenant si obositor ca zi de zi sa nu faci altceva decat sa acuzi si sa arati cu degetul colegii care ti-au fost alaturi si care au obtinut rezultatele PNL-ului de azi, pentru ca aceste rezultate reprezinta o munca de echipa, nu sunt succesul sau infrangerea unui singur om", a scris, sambata seara, pe Facebook , Monica Anisie."Dragi colegi, ajunge! Faceti un mare deserviciu partidului, guvernarii, romanilor! In loc sa ne batem in rezultate si proiecte, am ajuns sa fim acuzati, unii dintre noi, si pusi la stalpul infamiei nedrept si nejustificat. Romanii ne-au ales pentru proiectele noastre , nu pentru sicane, jigniri si fapte inventate", a mai scris Anisie.Aceasta a daugat ca "victimizarea si abordarea emotionala nu sunt compatibile cu statutul unui lider adevarat si demn de respect". Alegerile interne din PNL au generat numeroase tensiuni si acuze intre cele doua tabere - cea a premierului Florin Citu si cea a liderului formatiunii, Ludovic Orban