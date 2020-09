Antonia Pup, fosta eleva cu 10 la Bac, despre apelul ministrului Anisie la depolitizarea Educatiei: "Este cat se poate de cliseic. Anuleaza implicarea cetateanului"

"Anisie bate toba cu depolitizarea educatiei, dar saptamanile trecute impartea apa etichetata "sa bei fara PSD " prin cartierele din Bucuresti, secretarul de stat pentru invatamant preunviersitar, adica numarul sau 2 in redeschiderea scolilor, e bine merci in campanie electorala.Este cat se poate de cliseic si inconstient sa zici ca iti doresti depolitizarea Educatiei, haideti sa terminam cu prostiile astea care se opun principiilor democratice. Depolitizand Educatia, nu faci altceva decat sa anulezi implicarea cetateanului in politicile educationale. Tu, practic, o sa fii "victima" unor decizii, abuzive sau nu, asupra carora nu vei avea un cuvintel de spus. Politicienii nu vor mai avea mandat, nu vor mai actiona tinand cont de principiul raspunderii publice. Ca in totalitarism. Democratia noastra, asa firava cum e, trebuie sa persiste ca model politic.Solutia nu este depolitizarea Educatiei, ci educarea partidelor. Partidele trebuie educate sa propuna in functii cheie profesionisti, nu lipitori de afise. Partidele trebuie educate, in sensul in care atunci cand ajung la putere nu tranzactioeaza sponsorilor functii cheie in stat, ci organizeaza concursuri transparente. Profesionisti care sa vina in fata noastra cu un program, iar apoi sa treaca (sau nu) testul electoral. Faptul ca sanctionezi activitatea unui ministru nu inseamna ca politizezi educatia, dle. Orban.Orice ar spune premierul, eu cred ca acest context al dezbaterii publice (verbalizat de Dacian Ciolos &PSD) care forteaza o potentiala remaniere la Educatie ii este convenabila, insa doar daca vine inainte de alegerile locale", a scris Antonia Pup pe pagina ei de Facebook.Reamintim ca duminica seara, ministrul Monica Anisie a facut apel la intreaga societate pentru a asigura revenirea in siguranta a elevilor in clasale de curs."As vrea sa fac un apel catre intreaga societate. Ne aflam intr-o situatie dificila si as vrea sa punem umarul cu totii la revenirea copiilor in spatiul scolii. Elevii isi doresc sa revina la ore. Profesorii isi doresc sa isi revada elevii. Fac un apel sa incetam sa politizam educatia, in acest moment. Este nevoie de intreaga societate, este nevoie sa fim impreuna. Doar asa se poate sa facem educatie . Doar lasand la o parte implicatiile politice vom reusi sa avem elevii in scoli in siguranta si cadre didactice care sa isi desfasoare orele", a declarat ministrul.