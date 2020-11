Anul pierdut in Educatie: profesori neadaptati si elevi care chiulesc in voie. "Meditatiile private au explodat"

Toata presiunea s-a mutat pe familie

Sunt profesori care habar nu au cum sa trimita un document

O catastrofa pe care o vor plati copiii nostri

In raspuns la aceasta situatie, ministrul Monica Anisie a cerut inspectorilor scolari o intensificare a monitorizarii lectiilor online, insa, pana atunci, singurii care mai invata sunt copiii ai caror parinti isi permit sa-i trimita la meditatii, un sector unde cererea a explodat in ultimele luni.Profesoara Cristina Tunegaru este de parere ca intreaga perioada de la inceputul pandemiei in care nu s-a facut scoala a transmis mesajul in randul elevilor ca scoala online nu este o scoala serioasa, fapt perpetuat si prin lipsa unor reguli clare pentru modul de desfasurare al acestor ore. Astfel, toata presiunea a trecut asupra parintilor, care trebuie acum sa se descurce si cu serviciu si cu lectiile copiilor, adica un sistem de educatie esuat in care singurii care se descurca sunt cei care isi permit meditatii."Au trecut atatea luni, din martie pana in iunie, adica un intreg semestru scolar in care nu s-a facut scoala. Abia dupa cateva luni au inceput unii profesori sa faca activitati, insa fiecare dupa cum credea de cuviinta. Si elevii au inteles si ei ca scoala online este o scoala neserioasa. Mai mult, experimentul scolii hibrid, care a fost pur si simplu un dezastru, imaginati-va ca sunt copii care s-au straduit, acestia ne-au dat sansa la inceput. Nu putem merge doar pe ideea ca acestia isi inchid camerele si fac cu totul altceva. Imaginati-va un copil care se trezeste luni dimineata, deschide calculatorul, si asteapta sa fie invitat la ore. Si nu este invitat timp de cinci, sase ore decat la una singura. Si sta acolo in fata calculatorului toata ziua. La fel si ziua urmatoare, si toata saptamana. E de inteles de ce exista acest comportament al elevilor, pentru ca in toata aceasta perioada noi nu am reglementat scoala online. Nici macar acum nu stim cum vom face evaluarea, desi teoretic se apropie tezele, iar acum se gandesc sa le scoata de tot si sa se dea doar un test.Cursurile online prezinta si o problema de motivatie. Avem o problema de a stimula copiii sa participe la orele online. Daca nu exista motivatia din partea elevului, daca el nu doreste sa participe la ora atunci o poate face foarte usor. Nu mai exista constrangerea pe care o avea inainte, cand era fizic prezent in clasa . Acum se poate retrage. Si din pacate, pentru ca nu am facut reglementarile necesare de la inceput, de exemplu cum anume comunicam cu parintii, suntem inca intr-o situatie de haos.Insa nu trebuie sa vorbim doar de elevi, sunt si profesori care aleg sa nu faca ore sincron, ci opteaza pentru o predare asincron - unde acestia le dau materiale copiiilor si acestia trebuie sa invete singuri. Care de fapt este o falsa predare. E un mod de a ne ascunde in spatele unui termen pompos.Pentru orele online trebuie depus mult mai mult efort din partea profesorilor. Si discutam despre profesorul roman, care in general e foarte blazat, foarte obosit, si pentru care sa depuna mai mult efort e foarte greu. Ce sa mai vorbim de situatiile in care profesorii pur si simplu nu vor sa fie inregistrati, si au inventat in schimb aceasta predere asincron, tocmai ca sa dam o portita pentru acesti profesori", a declarat Cristina Tunegaru.Potrivit profesoarei faptul ca intreaga presiune a educatiei s-a mutat acum pe parinti arata esecul sistemului de invatamant "Rezultatul este ca presiunea se muta pe familie. Toata povara invatarii vine in carca parintilor. Am zeci de mesaje de la parinti care-mi spun ca nu mai pot, ca sunt coplesiti. Ca ei trebuie sa vina de la servici si sa stea sa faca lectii cu copiii pentru ca la scoala nu se mai face scoala. In schimb se dau teste si acolo copiii trebuie sa demonstreze ca au invatat singuri. Daca ne bazam pe familie si pe felul in care aceasta poate sa ajute sau nu copilul inseamna ca am esuat ca sistem. Pentru ca sunt doar anumiti parinti ce-si pot sprijini copiii, si nu doar invatand cu ei ci trimitandu-i la meditatii.Iar in aceasta perioada multe familii s-au bazat pe aceste meditatii, fapt ce dovedeste inca o data esecul sistemului daca doar acesti copii pot performa. Acum serios, nu ne putem astepta la un copil de clasa a V-a sa-si doreasca sa invete, sa se trezeasca dimineata si sa spuna gata, azi vreau sa fac 100 de exercitii la matematica . Nu o sa se intample asta. Si un copil e un om. Trebuie stimulat, trebuie incurajat, trebuie apreciat. Sa ne gandim la fiecare din noi cum ne simtim luni dimineata in fata unei noi saptamani de munca", a declarat Cristina Tunegaru.In opinia acesteia, apelul ministrului Monica Anisie lansat luni, 2 noiembrie, catre inspectorii scolari generali de a-si intensifica activitatea de monitorizare a lectiilor desfasurate in sistem online vine mult prea tarziu si nu poate face nimic in ceea ce priveste calitatea orelor de predare in online."Sa trimiti acum inspectorii in scoli nu e neaparat cea mai buna solutie. Pentru ca acestia se vor duce in scoli si vor constata daca se fac sau nu ore online. Intrebarea principala ramane cum anume fac profesorii aceste ore online. Cum reusesc sa interactioneze cu elevii. Poate nu e o problema doar de control, ci mai mult, de a asigura niste resurse, si nu doar materiale, dar si reguli si strategii pentru predarea online. Insa este tarziu sa facem aceste controale acum, atrecut atata timp, si pe foarte multi copii profesorii i-au pierdut din mana. Rezultatul este ca ceea ce se intampla acum in Romania este un dezastru pentru Educatie. Multi copii s-au intedepartat total si definitiv de scoala. Poate ca pe unii dintre acestia ii vom recupera, si cu ajutorul parintilor, insa mai ales cei care provin din familii dezavantajate, unde si parintii au fost privati si prin urmare nu pretuiesc scoala cum ar trebui, exista pericolul sa nu-i mai recuperam niciodata", a mai spus Tunegaru.Profesorii revoltati de controalele la orele onlineMonica Anisie a anuntat luni ca, in aceasta perioada, ministerul va realiza impreuna cu inspectoratele scolare activitati de inspectie, de monitorizare a activitatilor didactice care se desfasoara in sistem online.Anuntul ministrului Anisie a fost primit cu un val de critici din partea corpului didactic , lucru ecidentiat si de comentariile postate pe grupurile online destinate profesorilor. "O invit pe doamna ministru sa mearga acasa la copii care nu au curent,nu au internet, nu au telefoane si nici semnal!!! Cum fac scoala acesti copii", sau "D na ministru vrea sa controleze profesorii! Nu o intereseaza daca elevii intra sau nu. Pt d-neaei nu are nicio importanta daca prof face ora chiar si cu un elev! Poate e chiar vinovat ca elevii nu vor sau nu au cu ce sa intrea!", "De ce nu controleaza daca imi functoneaza laptop-ul si internetul? Cer fara sa dea nimic!", au fost cateva dintre reactiile online ale profesorilor.Pe de alta parte, Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti, sustine ca vizati de aceste controale sunt profesorii care nu vor sa tina aceste ore de predare online si subliniaza ca nu este de acord cu a echivala nerespectarea obligatiilor de catre acestia cu cazurile in care elevii "chiulesc" de la ore."Problema este cu acei profesori care nu vor sa predea online, sau intra dupa 15 sau 30 de minute la ora. Nu are niciun rost sa punem in contrabalansa deficientele corpului profesoral cu niste comportamente deviante, pana la un anumit punct, ale copiilor. Nu putem pune un semn de egalitate intre normele incalcate de catre profesori si eventualele acte neconforme ale copiilor. Nu suport cand aud un profesor care se plange ca elevii isi inchid camerele. Da-i nota patru, nota trei, evalueaza-l, da-i test, dar nu trebuie sa se comporte la fel. Problema o reprezinta profesorii care nu-si respecta sarcinile comform fisei postului. Nu ne intereseaza ca un copil se comporta iresponsabil. Are posibilitatea sa-l asculte.Sa nu uitam ca profesorii sunt obligati sa se duca si sa predea la scoala. Cand scoala nu le asigura materialele necesare, categoric nimeni nu-i poate sanctiona. Dar multi se agata de orice element, cauta nod in papura, pentru a se scuza si sa nu tina aceste ore. De ce nu vor sa aiba orele inregistrate? Pentru ca le este rusine de calitatea actului educational! Sigur, majoritatea profesorilor isi respecta datoria, merita sa le facem statui pentru cat efort depun, dar exista inca foarte multi care nu fac decat sa tulbure apele. Sa spuna ca nu vor sa fie supravegheati! O parte din acesti profesori nu au ce cauta in sistem. Ei sunt cei vizati de controalele inspectoratului si ale ministerului. Practic profesorii care nu erau buni inainte nu sunt buni nici acum. Au toti certificate de competente digitale si habar nu au sa share-uiasca un document. Cum poate un profesor de 40 sau chiar 50 de ani sa spuna ca nu stie sa foloseasca un calculator. Pe ce lume au trait.Fara discutie este deja un an pierdut. Singurii care nu resimt acest lucru sunt cei care isi permit meditatii. Meditatiile private au explodat in aceasta perioada, vorbim de un factor de trei sau patru", a declarat Iulian Cristache.Expertul in Educatie, Stefan Vlaston, este de parere ca practic calitatea invatamantului online nu poate fi verificata, motiv pentru care vom avea in fata o adevarata catastrofa a anului pierdut in invatamant. Singurii care castiga sunt doar cei putini care-si permit meditatori, pentru ca altfel, un parinte nu poate suplini munca dascalului."Suntem in cursul unui an scolar pierdut, pentru ca eficienta sistemului online nu o poate controla nimeni. Nici cati profesori fac efectiv orele, nici cati elevi participa, nici calitatea actului de predare. Unii elevi de clasa a XII-a, de la scoli importante, au declarat ca nu se tin ore decat la materiile de BAC. Iar doamna ministru a spus ca vin tot mai multe semnale, de la parinti si elevi, ca nu se face invatamant online. Asta dincolo de cazurile unde copiii nu au calculatoarele sau tabletele necesare orelor online. Este o catastrofa pe care o vor plati copiii nostri. Si se va vedea asta la BAC si la Evaluarea Nationala, unde ori se vor da subiecte ridicole ori vor pica aproape toti.Ideea ca parintii pot sta acasa cu copiii, ca ii pot verifica, ca pot face lectii cu ei este un mit. Sigur, sunt si exceptii, sunt profesori care fac lectii, care reusesc sa-si motiveze elevii, insa ca procent mi-e teama ca nu e foarte reprezentativ. Cred ca este motivul pentru care majoritatea tarilor europene au lasat invatamantul fata in fata si nu au inchis scolile. Din pacate am ajuns in situatia in care nici macar cine vrea sa invete poate sa nu aiba cum, fie ca nu pricepe ce se preda online sau nici nu se tin cursuri . Au succes doar cei care au meditatori. Acolo unde parintii isi permit sa aiba meditatori si sa suplineasca ceea ce nu fac la scoala. Insa sunt foarte putini. Profesorii sunt cei mai castigati, castiga salariu intreg si daca nu fac invatamant online si, probabil, mai castiga si de la meditatii", a declarat acesta.