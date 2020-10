De ce nu e un meci Anisie-Selly. Ce se joaca, de fapt?

Numeric, suntem mult in urma. Dar, la productivitate, pare ca stam mult mai bine. Spre exemplu, desi au aproape de 3 ori mai multi cercetatori decat noi, polonezii publica la fel de multe studii ca romanii. Diferenta e insa gasita daca adresezi simpla intrebare "Unde?". Potrivit datelor din Web of Science (manageriat de Clarivate Analytics), primele 10 jurnale in care publica romanii sunt jurnale editate in Romania. Vecinii nostri bulgari sau unguri au cel putin 2 publicatii internationale in top 10.Rezultatele testului PISA 2018 aratau, printre altele, ca in Romania, 49,4% dintre profesorii care predau in scolile participante la evaluare au urmat cursuri de master, acest procentaj fiind mai mare decat media tarilor participante la testare, respectiv 43,9%.Cu toate acestea, datele arata o corelatie slaba intre rezultatele elevilor si nivelul de studii al profesorilor. Atitudinea profesorilor fata de predare, entuziasmul manifestat in activitatea didactica influenteaza insa rezultatele elevilor. In majoritatea tarilor, inclusiv in Romania, elevii care au apreciat ca profesorul lor preda cu interes si cu pasiune au obtinut rezultate mai bune.In Romania, din 1990 pana in 2017 au fost acordate 67.000 de titluri de doctor in stiinte. 30.000 au fost obtinute in doar 6 ani. Tot in Romania, intre 1900 si 1990, adica in 90 de ani, s-au acordat 1.500 de astfel de titluri universitare. Nu reiau numele atat de cunoscute si discutate, detinatoare a unei astfel de distinctii si certate, printre altele, cu limba romana.Vi se par multe cifre si fara legatura intre ele? Nu sunt date aleatorii, toate sunt fatete ale unei singure povesti si care este despre noi. Scria tot aici, cu ceva vreme in urma, profesorul Daniel David ca tara asta mai are o sansa daca face reforma in invatamantul universitar. Pentru ca de acolo pleaca si profesorii care ajung sa predea on-line peste noapte si politicienii care fac politici publice si functionarii din primarie care decid calitatea vietii in orasul in care traiti.Nu m-as uita la ziua de maine, as continua sa o analizez pe cea de azi si as spune ca reforma despre care vorbea profesorul David e necesara ieri pentru ca in prezent confruntarea Selly - Anisie sa fie un lucru firesc, un dialog natural intre un profesor si un elev, intre un decident la varf al politicilor din Educatie si un beneficiar al sistemului de invatamant . Dar, momentan, nu e. Uitati-va pe grupurile profesorilor de pe Facebook Multi sunt indignati ca "un pusti" are tupeul sa se exprime, ca ne-a scazut nivelul rau de tot daca ajungem la o asemenea confruntare, ca profesorii emeriti ar trebui sa faca o asemenea dezbatere. Sunt parerile oamenilor care modeleaza caractere si decid destine, de la catedra. Fie ea din lemn sau, mai nou, un ecran de computer. Sunt parerile oamenilor care au convins milioane de tineri sa plece sa studieze si sa lucreze departe de Romania. Departe, acolo unde feedback-ul elevului e o chestiune de bun simt in actul educational. Care conteaza si pe care se bazeaza strategii ulterioare.Asa ca nu, nu e un meci Selly - Anisie, nu e doar un titlu din media, e inca o dovada ca atat am putut, ca aici suntem, in tara in care ies din Universitati doctori dupa ce au fost numiti ministri si doar titlurile universitare iti permit sa ai dreptul la opinie, in tara in care dialogul a murit de multa vreme si dreptate e doar de partea celui care poate sa strige mai tare sau care are parghiile sa impuna in tacere.