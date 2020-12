Ministerul Educatiei a infiintat o "comisia pentru avizat WC-uri". Ce toalete vor fi instalate in curtile scolilor

Comisia a fost infiintata pentru a le da avize primarilor care vor sa obtina bani din fonduri europene ca sa cumpere WC-uri container, pe care sa le instaleze in curtea scolilor care nu au un grup sanitar interior. Comisia este condusa de Sorin Deca, secretarul general adjunct al MEC.Comisia acorda avizul pe baza documentelor depuse de primari si pe baza declaratiilor acestora pe propria raspundere, in conditiile in care primaria respectiva nu a mai primi niciodata alte fonduri pentru problema toaletelor din scoala respectiva.CITESTE SI: FOTO Un sofer a lovit mortal o femeie, a fugit de la locul accidentului si a abandonat masina. Unde a fost gasit autoturismul