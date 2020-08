Ministerul Educatiei va cumpara 74.000 de laptopuri, pentru peste 1.100 de licee

"La momentul acesta, Guvernul Romaniei a alocat banii necesari pentru achizitionarea a 250.000 de tablete, tocmai pentru acei copii din mediile defavorizate. Sunt copii care au nevoie de aceste echipamente electronice. Prin urmare, asteptam ca achizitia sa fie definitivata de catre Oficiul National de Achizitii Centralizate", a afirmat Monica Anisie, la Antena 3.Ea a spus ca termenul de livrare prevazut in caietul de sarcini este 10 septembrie."In acelasi timp, trebuie sa ne uitam si la faptul ca, in aceasta perioada, foarte multi primari s-au organizat si au achizitionat echipamente electronice pentru copii. De exemplu, la Cluj au fost achizitionate tablete pentru toti elevii. In acelasi timp, Ministerul Educatiei (...) pregateste achizitia a 74.000 de laptopuri, pentru peste 1.100 de licee. Prin urmare, achizitie pentru liceu, achizitie pentru copiii din mediile defavorizate - 250.000 de tablete, dincolo 74.000 de laptopuri, ne preocupa, pentru ca in septembrie sa incepem scoala, noi ne dorim in sala de curs, dar daca situatia epidemiologica o impune, sa putem folosi ca alternativa invatamantul online", a adaugat ministurl Educatiei.Potrivit lui Anisie, Ministerul Educatiei a prevazut in caietul de sarcini achizitionarea acestor echipamente si cu conexiune la internet."Deci operatorii care vor castiga acea achizitie trebuie sa-si assume ca si conexiunea la internet este asigurata", a sustinut Anisie.Ministerul Educatiei anunta, in 9 iulie, ca prin Hotararea de Guvern nr. 370/2020 a fost alocata suma de 150 milioane de lei pentru achizitia de 250.000 de dispozitive electronice conectate la internet, destinate elevilor din mediile defavorizate, fiind desemnat Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) pentru realizarea achizitiei acestora. ONAC a demarat o serie de consultari de piata, cu scopul de a avea o imagine a capacitatii de productie si livrare a dispozitivelor electronice, in contextul pandemiei de COVID-19. Ca urmare a consultarii pietei au fost definitivate specificatiile tehnice ale dispozitivelor electronice. Ulterior, documentatia aferenta a fost supusa avizarii Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala, primind aviz pozitiv in 23 iunie.