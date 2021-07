Monica Anisie, sustinuta de Florin Citu, a castigat functia de presedinte al PNL Sector 2

La conferinta de alegeri, desfasurata la Palatul Parlamentului, au fost prezenti si cei doi contracandidati la sefia formatiunii - actualul presedinte PNL, Ludovic Orban , si prim-ministrul Florin Citu Monica Anisie, fost ministru in Guvernul condus de Ludovic Orban , a fost sustinuta pentru aceasta functie de Florin Citu "Monica, a venit randul meu sa te sprijin pe tine. Tu m-ai sustinut din primul moment in care mi-am anuntat candidatura si as vrea, cu permisiunea ta, sa le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru ca ti-a fost teama sa vii la acea poza, sa vii langa mine, ti-a fost teama de repercusiuni. Asa am ajuns in Partidul National Liberal - sa-ti fie teama sa ai o optiune, sa-ti fie teama sa spui public ca vrei sa ai o optiune, optiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatura", i s-a adresat Citu fostului ministru al Educatiei.La eveniment a fost prezent si Ludovic Orban, care a criticat-o pe Monica Anisie pentru ca s-a afisat cu Florin Citu."Mie mi-ar fi fost teama in locului Monicai Anisie sa ma duc la poza si va spun de ce. Nu mi-ar fi fost teama de Presedintele partidului (...) mi-ar fi fost teama de colegii mei, pentru ca, ceea ce trebuie sa stiti voi este ca Biroul Politic al sectorului 2 votase cu vreo 2 -3 saptamani inainte sustinerea candidaturii mele. Cum sa incalci decizia organismului statutar de conducere, Biroul Politic al sectorului 2, care ti-a dat mandat sa ai o optiune si tu sa manifesti o alta optiune? De asta ar fi trebuie sa ii fie teama. Nu de mine, pe mine m-a avut ca partener, m-a avut ca partener in proiectul de reconstructie a Capitalei, m-a avut ca partener in guvernare, un sustinator al tuturor momentelor grele prin care am trecut in perioada pandemica", a spus Orban.