Strategia de Digitalizare a Educatiei in Romania 2021 - 2027 propune alfabetizarea digitala a cel putin 90% din populatia tarii

Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a declarat vineri, ca acesta Strategie de Digitalizare a Educatiei in Romania trebuie sa devina un proiect de tara."Dupa un lung sir de consultari cu industria IT si de Telecomunicatii, cu societatea civila, cu partenerii de dialog social, lansam Strategia de Digitalizare a Educatiei in Romania 2021 - 2027 - Smart Edu. Aceasta strategie trebuie sa devina un proiect de tara pentru ca daca ne dorim sa construim o Romanie moderna trebuie in primul rand sa construim o Romanie educata. Pana la acest moment Romania nu avea o strategie nationala privind digitalizarea sistemului de educatie si formare, iar aceasta, pentru mandatul meu de ministru, reprezinta un proiect prioritar", a afirmat Anisie.Ea a mentionat ca in ultimii zece ani bugetul de investitii al Ministerului Educatiei pentru digitalizare a fost de zero lei.Anisie a mai afirmat ca aceasta strategie cuprinde opt domenii de interes."Din perspectiva structurala strategia privind digitalizarea educatiei cuprinde opt domenii de interes printre care si curriculum scolar pentru meserii emergente. Este o realitate ca viitorul pietei fortei de munca va aduce permanente schimbari astfel incat populatia activa ar trebui sa urmeze programe de invatare continua. Problematica dezvoltarii durabile va deschide noi porti catre meserii legate de economia verde, descoperirea si valorificarea de noi resurse regenerabile, de descoperirea si prezentarea ecosistemelor si de cultura si civilizatie. Un curriculum emergent care sa formeze oameni pregatiti pentru profesii emergente presupune facilitarea invatarii bazate pe interesele elevilor si coordonarea educatiei in directia tendintelor actuale", a transmis ministrul Educatiei Subsecretarul de stat in cadrul MEC, Jean Badea, afirma ca aceasta strategie isi propune ca cel putin 90% din populatia Romaniei sa fie alfabetizata digital."Tintele pe care noi ni le-am propus prin implementarea acestei strategii, care se va implementa pe o perioada de sapte ani, respectiv pana in anul 2027, corelata cu exercitiul de finantare multianuala europeana sunt tinte importante care se refera la intreaga populatie a Romaniei, cel putin 90 la suta din populatia Romaniei sa fie alfabetizata digital, 82% din populatia cu varsta cuprinsa intre 20 - 34 de ani sa fie formata pentru meserii emergente, pentru insertie de succes pe piata muncii, o piata a muncii despre care vom mai discuta", a transmis Jean Badea.De asemenea, el a mentionat ca un alt punct important al strategiei este dotarea tuturor unitatilor de invatamant cu infrastructura si resurse tehnologice."Si, foarte important, avand in vedere contextul prin care am trecut inca de la declansarea pandemiei, absolut toate unitatile de invatamant din Romania sa fie dotate cu infrastructura si cu resurse tehnologice adaptate schimbarilor permanente. Altfel spus cu tehnologie de ultim moment", a afirmat Jean Badea. El a precizat ca in prezent 2.000 de cladiri in care se afla unitati de invatamant nu au acces la internet.Subsecretarul de stat a mai declarat ca 43% dintre romanii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani au competente digitale reduse, iar rata de parasire timpurie a scolii a depasit 15 procente."Discutam despre o rata de parasire timpurie a scolii pe 15,3 la suta. Discutam despre faptul ca 43% dintre romanii cu varste cuprinse 16 si 74 de ani au competente digitale reduse, ceea ce ne plaseaza, din nefericire, pe penultimul loc din Europa. Doar 10% din populatia Romaniei cu abilitati digitale superioare, ceea ce ne aduce si mai grav pe ultimul loc din Europa. Romania se afla pe locul 50 in randul tarilor care au participat la testele Pisa. Suntem pe locul 27 intre tarile UE in ceea ce priveste integrarea tehnologiei digitale de catre intreprinderi, cu mult sub media Uniunii Europene.Un aspect imbucurator este faptul ca la capitolul conectivitate stam relativ bine, ne situam pe locul 11 la nivel european, avand in vedere existenta retele de banda larga si de viteza mare de internet", a mai transmis Jean Badea.El a afirmat ca un alt indicator la care Romania nu sta bine il reprezinta ponderea femeilor in IT, doar 1,2% din femeile incadrate in munca sunt specialiste in acest domeniu. De asemenea, 37% dintre profesori se considera utilizatori avansati ai noilor tehnologii, iar 53% utilizatori de nivel mediu, dar nu neaparat utilizatori de platforme educationale, a mai explicat subsecretarul de stat.CITESTE SI: Purtatorul de cuvant al BOR: "Pozitia Patriarhiei Romane a fost si ramane una favorabila vaccinarii, insa Biserica nu se poate pronunta in probleme de ordin strict medical"