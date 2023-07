Monica Bîrlădeanu și Mihaela Rădulescu, în același restaurant: "Ce ghinion pe voi în seara asta"

Relația Monicăi Bîrlădeanu cu renumitul medic Valeriu Gheorghiță (41 de ani), coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid din România, face în continuare valuri.

După ce l-a avertizat pe Valeriu Gheorghiță că va fi iubit până la ultimul leu din solda câștigată în pandemie, jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș a evocat o amintire amuzantă petrecută în urmă cu 15 ani. Într-o seară, Monica Bîrlădeanu, Mihaela Rădulescu și partenerii lor au luat masa la același restaurant la care era și Cornel Dinu.

"Se vorbește în continuare despre relația lui Gheorghiță (poreclit Stai acasă, vaccinează-te!) cu Monica Bîrlădeanu. Dar tu de ce nu-ți ții mâinile și celelalte membre acasă, Gheorghiță? Am auzit că Monica Bârlădeanu e Marilyn Monroe a României. Am câteva epitete la mine, însă le dau vacanță, că e iulie. Am o poveste cu Marilyn Monroe a României. În urmă cu vreo 15 ani eram cu Dinu, Cornel Dinu, la restaurantul Aquarium.

Pe la 12 noaptea, două cupluri sudate (soț – soție, logodnic – logodnică) s-au ridicat să plece. Numele domnilor nu contează. Divele erau Mihaela Rădulescu și Monica Bârlădeanu. Arătau trăznet. În 2008. Dinu zâmbea spre Mihaela Rădulescu. De ce te amuzi, Cornele? Dinu se ținea enigmatic. Mă gândeam și io așa, mă, fetelor! Ce ghinion pe voi în seara asta! Mihaela Rădulescu a insistat. Totuși, ce ghinion, Cornele? Dinu a luat-o de la capăt: Ce ghinion, mă, fetelor, ce ghinion! În seara asta o să dormiți cu soții voștri!”, a scris Răzvan Ioan Boanchiș pentru Național.

