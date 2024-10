Cum s-a pregătit Monica Bârlădeanu de nunta cu Valeriu Gheorghiță: „Am voință"

La un an de zile de când relația Monicăi Bârlădeanu cu Valeriu Gheorghiță a ajuns în fața presei, cei doi au ajuns să se căsătorească. Pentru mult așteptatul eveniment, actrița a făcut pregătiri speciale.

Sâmbătă, 5 octombrie, la Palatul Snagov se desfășoară nunta frumoasei actrițe, cu fostul coordonator al campaniei de vaccinare „anti-COVID". Pentru a fi în formă foarte bună, Bârlădeanu a urmat un program alimentar și de antrenament cu greutăți.

„E adevărat că în ultima vreme sunt aproape zilnic la sală. Am simțit nevoia să cultiv și să fiu încăpățânată în legătură cu această disciplină. Pentru că, cel puțin femeia, pe măsură ce înaintează în vârstă, are nevoie masivă de activitate fizică și de menținerea masei musculare. Pe care o pierzi practic, în fiecare an. Și, în sensul acesta, strict bazat pe sănătate și nu pe vanitate, m-am hotărât să cultiv și să mă țin de această disciplină.

(…) Am voință, dar tocmai pentru că în momentul în care îmi spun ‘nu am chef, acela e momentul în care știu că trebuie să calc peste acest ‘nu am chef și să mă duc. Pentru că ‘nu am chef este un criteriu foarte periculos. Dacă faci lucrurile bazate pe ‘am chef, nu am chef, te duci la vale complet. Practic, nu reușești să cultivi absolut nimic. Nu poți să fii consecvent în legătură cu nimic, să fii serios în legătură cu nimic, dacă ‘am chef sau n-am chef este un criteriu", a declarat Monica Bârlădeanu, pentru Viva.

Gheorghiță, rol-cheie la nivelul Guvernului: „E un vaccin sigur!"

Ads

Medicul-militar Valeriu Gheorghiță a fost foarte vizibil în spațiul public, în perioada COVID, în special în anul 2021. Rolul său, la nivelul Guvernului, era să crească pe cât de mult posibil „acoperirea vaccinală" cu unul dintre serurile produse de companiile americane, cu care Comisia Europeană a încheiat contracte, prin intermediul Ursulei von der Leyen.

„Chiar în cazul acelor evenimente raportate, temporar asociate cu vaccinul de la AstraZeneca, tot aceleași categorii de vârstă sunt se pare, interesate in aceste evenimente cum se intampla in randul populatiei generale. Nu avem un semnal ca este afectata o alta categorie de varsta sau anumiti factori de risc preexistenti. Din acest motiv, datele sunt in continua analiza si sunt implicati experti redutabili in acest sens, atat de la agentiile de reglementare nationala ale tarilor membre UE, cat si de la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului.

Între 6-9 aprilie vom avea o noua concluzie si noi precizari vizavi de situatia vaccinului de la AstraZeneca, insa trebuie sa intelegem un lucru cert la acest moment: este un vaccin sigur ale carui beneficii depasesc cu mult riscurile vaccinarii", declara Gheorghiță, printre altele, în 2021.

Ads