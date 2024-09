Irezistibila Monica Bellucci a împlinit 60 de ani. Și-a început cariera la 13 ani și a devenit una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood

Monica Bellucci, născută Monica Anna Maria Bellucci, este o personalitate iconică, atât în industria modei, cât și în cinematografie. Cu o frumusețe remarcabilă, italianca a reușit să se impună în lumina reflectoarelor și să-și creeze o carieră prolifică ce traversează decenii.

S-a născut pe 30 septembrie 1964, în orășelul Città di Castello, situat în pitoreasca regiune Umbria din Italia. Deși a avut începuturi modeste, determinarea și ambiția sa i-au permis să devină una dintre cele mai cunoscute actrițe ale generației sale, arată Stirile Pro TV.

Monica Bellucci a fost atrasă de strălucirea lumii modei încă de la o vârstă fragedă. La doar 13 ani, a început să pozeze pentru un centru de fotografie, demonstrând că este naturală în fața camerei și că deține toate calitățile necesare pentru a avea succes în industria modei. Ambiția sa a dus-o în 1988 la o răscruce importantă în viața sa: a decis să renunțe la Facultatea de Drept de la Universitatea din Perugia, pentru a-și urma visul de a deveni un model de top. Astfel, s-a mutat la Milano, epicentrul modei europene, unde a semnat un contract cu prestigioasa agenție Elite Model Management.

În scurt timp, Monica s-a făcut remarcată nu doar în Italia, ci și în capitala modei mondiale, Paris, și peste Atlantic, la New York. Până în 1989, a colaborat cu branduri mari, precum Dolce & Gabbana, și a apărut în reviste de renume, precum Elle. Încetul cu încetul, Bellucci a devenit una dintre cele mai dorite modele internaționale, fiind apreciată pentru frumusețea clasică și farmecul său sofisticat.

După succesul obținut în lumea modei, Monica a decis să exploreze și alte oportunități artistice. În 1989, ea a făcut tranziția către actorie și a început să ia cursuri pentru a-și dezvolta abilitățile în acest domeniu. Rolul său de debut a fost în filmul "Life with Sons", însă acesta nu a avut impactul dorit. Cu toate acestea, Monica nu s-a descurajat și a continuat să-și urmeze pasiunea. A realizat rapid că actoria îi aducea o satisfacție la fel de mare ca modelingul, motiv pentru care a continuat să lucreze din greu pentru a se perfecționa.

Marea descoperire în cariera de actriță a avut loc odată cu filmul "Dracula" (1992), regizat de legendarul Francis Ford Coppola. Deși rolul său în acest film nu a fost unul principal, prezența sa a fost suficientă pentru a atrage atenția publicului și a criticilor. După premiera filmului, Monica a început să primească numeroase oferte pentru diverse roluri, iar cariera sa de actriță a cunoscut o ascensiune rapidă.

În următorii ani, Bellucci a jucat în filme precum "Stubborn Fate", "Snowball", "The Heroes" și "Joseph". Această perioadă a fost una prolifică pentru ea, stabilind-o ca o actriță de succes, cu o versatilitate remarcabilă.

În 1996, Monica Bellucci a devenit una dintre cele mai bine plătite actrițe de la Hollywood, reușind să își depășească statutul de model devenit actriță și să devină un nume respectat în industria filmului. Ulterior, a apărut în numeroase producții importante, inclusiv "Bad Tone", "Asterix & Obelix: Mission Cleopatra", "She Hates Me" și "How Much Do You Love Me?". Multe dintre aceste filme au fost apreciate de critici și au primit premii prestigioase, iar Monica a fost adesea recunoscută pentru talentul său actoricesc, câștigând trofee la categoriile de cea mai bună actriță sau cel mai bun rol feminin.

Monica Bellucci a avut o prezență memorabilă și în producțiile internaționale. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cel din filmul "Malena", o poveste emoționantă care a adus-o în atenția publicului internațional, trilogia "The Matrix", unde a jucat alături de Keanu Reeves, și "Spectre" (2015), un film din seria "James Bond", în care a demonstrat că la orice vârstă poate întruchipa eleganța și misterul asociate cu faimoasele "Bond girls".

Monica Bellucci a fost căsătorită de două ori, prima dată cu fotograful Claudio Carlos Basso în 1990. Însă căsătoria lor nu a durat mult, cuplul separându-se după doar patru ani. A doua căsătorie a fost cu actorul francez Vincent Cassel, o relație care a început în mod surprinzător. Inițial, nu s-au plăcut deloc: Monica îl percepea pe Vincent ca fiind arogant și îngâmfat, iar el o considera un simplu model, fără profunzime. Cu toate acestea, tensiunea inițială a evoluat în sentimente puternice, iar Vincent a cerut-o în căsătorie de trei ori până când Monica a acceptat, în urma unui accident care i-a făcut să realizeze cât de mult însemnau unul pentru celălalt.

Împreună au două fiice: Deva Kassel, născută când Monica avea 40 de ani, și Leoni, venită pe lume șase ani mai târziu. Monica și Vincent au fost văzuți mult timp ca un cuplu model, reușind să îmbine cariera cu viața de familie, dar în 2013, cei doi au anunțat discret divorțul lor. Separarea a avut loc fără scandaluri, însă au existat zvonuri conform cărora Monica ar fi avut o aventură cu omul de afaceri Telman Ismailov, ceea ce ar fi dus la destrămarea relației.

În prezent, Monica Bellucci formează un cuplu cu regizorul Tim Burton. Deși cei doi se cunoscuseră de mulți ani, abia în 2023 au devenit oficial un cuplu, apărând împreună pentru prima dată pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Roma. Monica a fost distribuită în ultimul film al lui Burton, "Beetlejuice Beetlejuice", o comedie macabră care a fost prezentată la Festivalul de Film de la Veneția în august 2024 și lansată în SUA pe 6 septembrie 2024. Această colaborare nu a fost doar o reușită profesională, ci și o reafirmare a influenței și talentului Monicăi în lumea cinematografică.

Anul acesta, Monica Bellucci a fost recompensată cu trofeul Globo d'Oro pentru întreaga carieră, un premiu acordat de Asociația Presei Străine din Italia. Ceremonia a avut loc la Roma, pe 3 iulie 2024, și a marcat un moment important pentru actriță, care a primit acest premiu la peste 25 de ani după ce a câștigat primul său Globo d'Oro pentru cea mai bună actriță, în 1998, pentru interpretarea din "Kaputt Mundi". Această distincție recentă este o recunoaștere a contribuției sale semnificative la cinematografia internațională și a faptului că Monica Bellucci continuă să fie un simbol al eleganței și talentului în industria filmului.

