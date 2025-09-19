Monica Bellucci şi Tim Burton s-au despărţit

Cuplul format din regizorul american Tim Burton şi actriţa italiană Monica Bellucci şi-a anunţat separarea, vineri, 19 septembrie, într-un comunicat transmis agenţiei AFP.

„Cu mult respect şi afecţiune reciprocă, Monica Bellucci şi Tim Burton au decis să se separe”, au declarat cele două vedete într-un comunicat comun.

Regizorul american şi vedeta italiană s-au întâlnit la festivalul Lumière din Lyon în 2022. Tim Burton a primit acolo Premiul Lumière din partea Monicăi Bellucci.

„Eu îl iubesc pe Tim. Şi îl respect enorm pe Tim Burton. În primul rând, sunt foarte fericită că l-am cunoscut. Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viaţă”, declara Monica Bellucci pentru revista Marie-Claire.

Relaţia a dus la o colaborare artistică pentru filmul „Beetlejuice Beetlejuice”, prezentat în deschiderea Festivalului de Film de la Veneţia în 2024.

În această continuare a comediei macabre realizate de Tim Burton în 1988, Monica Bellucci o interpretează pe Delores, o creatură malefică în stilul lui Frankenstein, hotărâtă să se răzbune pe fostul ei soţ Beetlejuice (Michael Keaton).

„Beetlejuice Beetlejuice” a avut un succes răsunător la box-office-ul nord-american, încasând aproape 300 de milioane de dolari.

Cei doi au apărut împreună în timpul verii, în special în iulie, la festivalul de film de la Giffoni, în sudul Italiei, unde regizorul în vârstă de 67 de ani a prezentat al doilea sezon al serialului Netflix „Wednesday”, al cărui producător este.

Ads

Maestrul goticului american este şi co-regizorul acestei serii inspirate din universul familiei Addams, cel mai mare succes de până acum pentru o serie în limba engleză pe platformă şi a doua cea mai vizionată serie după sezonul 1 din „Squid Game”.

Într-un interviu publicat la începutul lunii iulie în Le Figaro Magazine, Monica Bellucci, în vârstă de 60 de ani, a vorbit despre ultima sa filmare, un thriller regizat de franţuzoaica Léa Mysius cu Bastien Bouillon, Benoît Magimel şi Hafsia Herzi, adaptat după un roman de Laurent Mauvignier.

Tim Burton a fost mult timp în cuplu cu actriţa britanică Helena Bonham Carter, de care s-a separat în 2014 şi cu care are doi copii.

Monica Bellucci a fost căsătorită timp de 14 ani cu actorul francez Vincent Cassel, cu care are două fiice.

Ads