Ce așteptări are Monica Bîrlădeanu de la Valeriu Gheorghiță: ”Nu pentru că am nevoie de el”

Actrița Monica Bîrlădeanu (44 de ani), aflată într-o relație cu renumitul medic Valeriu Gheorghiță (41 de ani), fostul coordonator al campaniei de vaccinare anti-Covid, a mărturisit recent ce așteptări are de la un bărbat.

„Cred că societatea asta este obișnuită, sau a propus un tipar de femeie foarte obișnuită, ca bărbatul să fie o rezolvare și un răspuns la nevoile personale, să îi rezolve probleme, să îi cumpere mașină, să îi cumpere garderoba, să o ducă în vacanțe.

Eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile astea, le am, muncesc pentru ele. Mie mi se pare că tipul de femei care sunt eu este că aleg să spun „da” unui bărbat pentru că îl vreau, nu pentru că am nevoie de el. Nu am nevoie nici măcar să îmi rezolve problemele emoționale.”, a dezvăluit Monica Bîrlădeanu în cadrul unui podcast.

Ads