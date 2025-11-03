Monica Bîrlădeanu vorbește despre schimbările majore din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Trebuie să fie un compromis”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:41
Monica Bîrlădeanu vorbește despre schimbările majore din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Trebuie să fie un compromis”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la nuntă FOTO: Instagram/ monicabirladeanu

Când vine vorba de secretele frumuseții și menținerii energiei, Monica Bîrlădeanu știe exact ce face. Actrița și-a transformat somnul într-un adevărat ritual de întreținere, iar temperatura camerei este pentru ea la fel de importantă ca alimentația sau rutina de îngrijire a pielii.

Chiar și cu un program încărcat, actrița se asigură că doarme suficient și într-un mediu care să-i ofere odihna completă. Pentru ea, temperatura ideală din cameră este de 17 grade Celsius, indiferent dacă afară e vară sau iarnă.

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa. Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă, adică nu știu. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica la emisiunea „Dincolo de copertă”.

Secretul frumuseții actriței

Frigul pare să fie aliatul frumuseții ei naturale. Actrița nu a apelat la operații estetice și nu crede că va ajunge vreodată la bisturiu. În schimb, este pasionată de produse dermato-cosmetice și tratamente inovatoare. Această preocupare pentru îngrijirea pielii a moștenit-o de la mama sa, care o învăța cum să-și mențină tenul curat și hidratat încă din copilărie.

„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. Mama a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă. În plus, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un 'instrument' fața. Fața, vocea, corpul”, a explicat Monica.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, un an de căsnicie

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au sărbătorit recent un an de la căsătoria lor, într-un mod plin de emoție și tandrețe. Actrița a rememorat momentele speciale de la nunta organizată la Palatul Snagov și i-a transmis soțului ei o declarație de dragoste care a cucerit inimile fanilor.

Cei doi și-au aniversat căsătoria, care a avut loc pe 5 octombrie 2024, în cadrul unei ceremonii elegante, la care au participat sute de invitați. Cu această ocazie, Monica a publicat pe Instagram imagini memorabile de la eveniment, amintindu-și cu emoție de ziua respectivă.

„A trecut un an de la ziua în care am spus 'da' și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră se hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune 'da' din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a scris actrița.

