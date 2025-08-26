Monica Bîrlădeanu, surprize neplăcute în vacanța exotică din Bali alături de Valeriu Gheorghiță

Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, și-au petrecut recent vacanța într-un cadru de vis în Bali, o destinație exotică care a impresionat atât prin peisaje, cât și prin activitățile pe care le-au explorat. Deși vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare imagini de senzație alături de partenerul ei, nu totul a fost perfect.

Ceea ce fanii nu au văzut în fotografiile spectaculoase a fost faptul că umiditatea din Bali a pus probleme coafurii Monicăi. Din păcate, umiditatea excesivă din zonă nu îi permite să își aranjeze părul așa cum ar fi vrut, iar orice încercare duce la eșec.

„O altă fațetă a Bali-ului: umiditate masivă și păr mereu creț. Deci coafura nu rezistă”, a explicat vedeta pe conturile sale de socializare.

Pe lângă momentele amuzante legate de stilul său, Monica și Valeriu au profitat din plin de tot ceea ce oferă această insulă: au vizitat locuri spectaculoase și s-au bucurat de activități locale, iar bucuria lor a fost evidentă în postările publice.

Vacanța vine într-un moment special pentru cei doi, care se apropie de aniversarea primului lor an de căsătorie. Monica și Valeriu s-au căsătorit după o relație discretă, păstrată departe de ochii curioșilor. Nunta a fost una elegantă, iar Monica a atras toate privirile în rochia sa de mireasă. Vedeta a mărturisit că evenimentul a decurs exact cum și-au dorit amândoi.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță și-au unit destinele pe 5 octombrie, organizând o nuntă de vis la Palatul Snagov, la care au participat numeroase personalități din showbiz. Cuplul trăiește o poveste de dragoste discretă și preferă să nu se afișeze frecvent împreună în public.

Detalii despre nuntă

Actrița se bucură în prezent de o perioadă de împlinire atât pe plan profesional, cât și personal. Cariera ei cunoaște un moment important, iar lansarea unui nou serial la care a lucrat anul trecut îi aduce mult entuziasm.

Referitor la viața privată, Monica Bîrlădeanu rămâne rezervată și a explicat pentru Libertatea de ce a ales să nu dezvăluie detalii despre relația sa:

„Este un principiu personal pe care l-am adoptat acum mulți ani: viața privată trebuie să rămână privată, mai ales când ești în cuplu. N-am nimic împotriva celor care simt să vorbească public despre ce se întâmplă în cuplul lor, doar că nu a fost niciodată alegerea mea.”

