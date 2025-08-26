Monica Bîrlădeanu, surprize neplăcute în vacanța exotică din Bali alături de Valeriu Gheorghiță

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 26 August 2025, ora 12:04
931 citiri
Monica Bîrlădeanu, surprize neplăcute în vacanța exotică din Bali alături de Valeriu Gheorghiță
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la nuntă

Monica Bîrlădeanu și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, și-au petrecut recent vacanța într-un cadru de vis în Bali, o destinație exotică care a impresionat atât prin peisaje, cât și prin activitățile pe care le-au explorat. Deși vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare imagini de senzație alături de partenerul ei, nu totul a fost perfect.

Ceea ce fanii nu au văzut în fotografiile spectaculoase a fost faptul că umiditatea din Bali a pus probleme coafurii Monicăi. Din păcate, umiditatea excesivă din zonă nu îi permite să își aranjeze părul așa cum ar fi vrut, iar orice încercare duce la eșec.

„O altă fațetă a Bali-ului: umiditate masivă și păr mereu creț. Deci coafura nu rezistă”, a explicat vedeta pe conturile sale de socializare.

Pe lângă momentele amuzante legate de stilul său, Monica și Valeriu au profitat din plin de tot ceea ce oferă această insulă: au vizitat locuri spectaculoase și s-au bucurat de activități locale, iar bucuria lor a fost evidentă în postările publice.

Vacanța vine într-un moment special pentru cei doi, care se apropie de aniversarea primului lor an de căsătorie. Monica și Valeriu s-au căsătorit după o relație discretă, păstrată departe de ochii curioșilor. Nunta a fost una elegantă, iar Monica a atras toate privirile în rochia sa de mireasă. Vedeta a mărturisit că evenimentul a decurs exact cum și-au dorit amândoi.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță și-au unit destinele pe 5 octombrie, organizând o nuntă de vis la Palatul Snagov, la care au participat numeroase personalități din showbiz. Cuplul trăiește o poveste de dragoste discretă și preferă să nu se afișeze frecvent împreună în public.

Detalii despre nuntă

Actrița se bucură în prezent de o perioadă de împlinire atât pe plan profesional, cât și personal. Cariera ei cunoaște un moment important, iar lansarea unui nou serial la care a lucrat anul trecut îi aduce mult entuziasm.

Referitor la viața privată, Monica Bîrlădeanu rămâne rezervată și a explicat pentru Libertatea de ce a ales să nu dezvăluie detalii despre relația sa:

„Este un principiu personal pe care l-am adoptat acum mulți ani: viața privată trebuie să rămână privată, mai ales când ești în cuplu. N-am nimic împotriva celor care simt să vorbească public despre ce se întâmplă în cuplul lor, doar că nu a fost niciodată alegerea mea.”

Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
Monica Bîrlădeanu trăiește momente de neuitat în Bali, unde a ajuns cu toată familia și a început deja explorarea insulei indoneziene. „Am ajuns aseară în Bali și astăzi am făcut un...
Andreea Bălan, în același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler în Italia. Artista se bucură de vacanța alături de Victor Cornea VIDEO
Andreea Bălan, în același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler în Italia. Artista se bucură de vacanța alături de Victor Cornea VIDEO
Andreea Bălan și logodnicul ei, Victor Cornea, au început vacanța în Italia cu o experiență greu de uitat. Cuplul a ales din nou Como, locul unde anul trecut sportivul a obținut o mare...
#Monica Birladeanu, #monica birladeanu vacanta, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reactionat imediat
a1.ro
Ella Visan si Teo Costache, scene fierbinti in camera. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzata: "Ma astepta bineinteles, facuse dus, am inchis usa si am..."
DigiSport.ro
"Gigi nu a stat cu mine pentru ca eram frumoasa!" Anamaria Prodan a spus totul despre relatia cu Gigi Becali

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andreea Bălan, în același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler în Italia. Artista se bucură de vacanța alături de Victor Cornea VIDEO
  2. Monica Bîrlădeanu, surprize neplăcute în vacanța exotică din Bali alături de Valeriu Gheorghiță
  3. Serena Williams, pusă la zid de fani după ce a recunoscut că a apelat la medicamente pentru slăbit: „Este complet greșit din partea unei sportive”
  4. Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A., dezvăluie rutina ei de frumusețe la 46 de ani: „Respect aceleași obiceiuri dintotdeauna”
  5. Range Rover-ul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, vândut la licitație cu o sumă record, peste estimările inițiale
  6. Horoscop zilnic. Marți, 26 august. Zodia care face o cucerire
  7. Bancul zilei: Cum se specializează românii
  8. Un medic specializat în longevitate spune că și-a inversat cu 11 ani vârsta biologică: cele 3 lucruri pe care le face zilnic pentru a rămâne sănătos mai mult timp
  9. Obiceiul sănătos care poate crește riscurile de cancer colorectal: "Nimeni nu spune că e rău pentru tine"
  10. A murit actorul Jerry Adler, celebrul Hesh din Clanul Soprano. Avea 96 de ani