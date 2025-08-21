Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO

Joi, 21 August 2025
Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
Monica Bîrlădeanu FOTO / Hepta

Monica Bîrlădeanu trăiește momente de neuitat în Bali, unde a ajuns cu toată familia și a început deja explorarea insulei indoneziene. „Am ajuns aseară în Bali și astăzi am făcut un tur serios în zona Ubud”, a povestit vedeta pe 19 august, vizibil entuziasmată de începutul unei vacanțe pe care o descrie drept „una dintre cele mai pline de aventură” din viața ei.

După prima zi, actrița a fost fermecată de frumusețea locurilor, cultura locală și atmosfera insulei. Printre obiectivele vizitate s-au numărat Monkey Forest, plantațiile de cafea, templul Tirta Empul și „o cascadă superbissima”, cum a descris chiar ea. Îmbrăcată în rochia roșie elegantă și cu zâmbetul larg, Monica s-a lăsat fotografiată pe un leagăn suspendat, mărturisind că „nu există Bali fără să zbori deasupra orezăriilor”.

„Vacanța asta se anunță deja a fi una dintre cele mai pline de aventură, cunoaștere și exotism din viața mea”, a subliniat vedeta, impresionată de organizarea atentă a experienței „până la ultimul detaliu”.

Pe 21 august, pe Instagram, Monica a împărtășit un bilanț al primelor două zile: „Două zile pline în inima Bali-ului: cascade, orezării, maimuțe și elefanți prietenoși, temple și liniștea unui sat tradițional. Văzute toate cu ajutorul celui mai talentat ghid dintre câți am avut vreodată. (…) Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul. Revin și cu un filmuleț mai pe seară, cu un „best of” Ubud.”

Detalii despre carieră

Cu o carieră solidă și o prezență constantă în producții de succes, Monica Bîrlădeanu rămâne una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Actrița, cunoscută din serialele „Groapa” și „Betoane” (producții VOYO), a vorbit recent într-un interviu pentru Libertatea despre modul în care îmbină viața profesională cu cea personală și despre motivele pentru care păstrează discreția asupra relației sale.

„Este un principiu personal pe care l-am adoptat acum mulți ani: viața privată trebuie să rămână privată, mai ales când ești în cuplu. N-am nimic împotriva celor care simt să vorbească public despre ce se întâmplă în cuplul lor, doar că nu a fost niciodată alegerea mea”, a explicat Monica, care s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță.

