Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință" FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:01
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au împlinit un an de căsnicie. Anunțul făcut de actriță: „Tot ce simt e recunoștință” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la nuntă FOTO: Instagram/ Monica Bîrlădeanu

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au sărbătorit recent un an de la căsătoria lor, într-un mod plin de emoție și tandrețe. Actrița a rememorat momentele speciale de la nunta organizată la Palatul Snagov și i-a transmis soțului ei o declarație de dragoste care a cucerit inimile fanilor.

Cei doi și-au aniversat căsătoria, care a avut loc pe 5 octombrie 2024, în cadrul unei ceremonii elegante, la care au participat sute de invitați. Cu această ocazie, Monica a publicat pe Instagram imagini memorabile de la eveniment, amintindu-și cu emoție de ziua respectivă.

„A trecut un an de la ziua în care am spus 'da' și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră se hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune 'da' din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a scris actrița.

Mesajul a fost întâmpinat cu sute de reacții și urări din partea fanilor, care le-au transmis celor doi „La mulți ani fericiți împreună!”.

Evenimentul, desfășurat într-un cadru intim, a fost plin de momente încărcate de semnificație.

„Ah, nici nu mi-aș fi imaginat că o să avem o nuntă așa frumoasă. Mi-au rămas multe momente lipite de suflet, dar mai ales emoția dansului nostru, momentul semi-ceremonios al lui Petrișor Tănase în deschiderea serii, toți oamenii dragi și apropiați care au fost cu noi în seara aceea, melodiile pe care am dansat… Aș putea continua, amintiri sunt multe.”, a declarat Monica pentru revista Viva!

Monica Bîrlădeanu, despre decizia de a-și păstra viața personală privată

Monica și Valeriu formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc, iar relația lor continuă să inspire prin echilibru, discreție și iubire autentică. Într-un interviu recent pentru Libertatea, actrița a vorbit despre motivul pentru care vorbește rar despre viața ei personală.

„Este un principiu personal pe care l-am adoptat acum mulți ani: viața privată trebuie să rămână privată, mai ales când ești în cuplu. N-am nimic împotriva celor care simt să vorbească public despre ce se întâmplă în cuplul lor, doar că nu a fost niciodată alegerea mea”, a explicat Monica Bîrlădeanu.

