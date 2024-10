Actrița Monica Bârlădeanu și medicul Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit, sâmbătă, 5 octombrie. Invitații au fost serviți cu bucate pregătite de un bucătar cunoscut în spațiul public, Petrișor Tănase.

Valeriu Gheorghiță este cel care l-a abordat pe chef Petrișor Tănase, cunoscut pentru emisiunile culinare pe care le realizează la TV, de câțiva ani. Cei doi se cunosc de câțiva ani. Potrivit bucătarului, medicul-militar l-a ajutat pe Tănase să treacă mai ușor peste COVID. Echipa din bucătăria de la Snagov a fost formată din zece oameni. Chef Tănase a oferit mai multe informații și imagini pentru Ziare.com, despre meniul pe care l-a pregătit pentru invitați.

„În momentul în care s-a hotărât să facă nunta, Valeriu m-a contactat și i-am spus că-i voi face un meniu excelent. Iar Monica este o persoană extraordinar de drăguță, din toate punctele de vedere. Eu, catering, nu mai făcusem de mult timp, închisesem odată cu pandemia. Astfel, m-am axat pe consultanță în domeniu. Însă, odată cu acest eveniment, am spus că redeschid afacerea în catering, a fost un lucru extraordinar de plăcut”, a dezvăluit Petrișor Tănase.

Antreul de la nunta Monicăi Bîrlădeanu

La „starter”, invitații de la nunta găzduită la Snagov s-au putut bucura de ou umplut, tartine, icre, piept de rață afumat și foie gras, personalizate de bucătarul Petrișor Tănase.

„Le-am prezentat meniul. Ei au spus că vor ceva care să le aducă aminte de copilărie, că nu vor terine sau alte sofisticăreli. Astfel, le-am spus că le fac ou umplut. Am primit o explozie de bucurie, pentru că ouăle umplute, de când suntem mici încep să ne placă. Noi am uitat puțin de bucătăria veche. A fost oul umplut, cu gălbenușul său, cu castravete murat și puțin muștar. Oul l-am pus într-o soluție naturală de sfeclă, a ieșit pe jumătate colorat, roșiatic. Decorul a fost din plante.

Tartinele, de asemenea, am spus că trebuie să fie prezente, cu icre negre de Manciuria, pentru că ridică nivelul evenimentului. Tartinele sunt binevenite pentru stomac, pentru că ele, având acea grăsime foarte valoroasă, dau un echilibru, ajută stomacul, atunci când consumi o mică cantitate de alcool.

Am mai avut un piept de rață afumat. De asemenea, eu fac de mult timp acasă, cât și pentru prietenii mei, de mult timp, somon uscat. Eu îl pun în sare, cu zahăr, în răzătură cu lămâie și portocală, plante aromate - busuioc, rozmarin, oregano. Îl las la uscat timp de două-trei săptămâni. Se feliază foarte subțire, ca foaia de hârtie, are o aromă încântătoare. Se face un pat de rucola, fără a avea ulei de măsline, nimic, trebuie păstrat gustul original. A mai fost o terină de ficat de gâscă, un foie gras, iar la foie gras nu trebuie să lipsească ceapa caramelizată și un biscuit sărat”, a povestit specialistul în artă culinară.

VIDEO: Plating pentru starter, la nunta Monicăi Bîrlădeanu cu colonelul Valeriu Gheorghiță. Sursă: Petrișor Tănase, pentru Ziare.com.

Sarmalele de la nunta Monicăi Bîrlădeanu. Chef Petrișor Tănase: „Le-am spus că nu vor fi orice fel de sarmale"

De la eveniment nu puteau lipsi sarmalele, realizate într-un mod special.

„Le-am spus că nu vor fi orice fel de sarmale, ci sarmale în frunze de varză - una din frunză de viță, frunză de tei și frunză de hrean. Mi-a spus că nu prea mănâncă sarmale, dar apoi, ea a fost prima care a fost încântată de ideea asta. Astfel, am rămas pe ideea de a păstra sărmăluțele. Acestea au fost fierte în borș și vin alb, sec nu în apă. A fost jumătate-jumătate. Astfel, sărmăluțele au căpătat un gust excepțional. Apoi, la final, am pus puțină pastă de tomate dizolvate. Au fost patru sărmăluțe pe farfurie, pe un pat de mămăligă. S-au servit cu smântână pe deasupra. Am făcut un buchet frumos din mărar, prăjit în ulei. Și el se exfoliază, e spectaculos. Ardeiul iute, evident că nu putea să lipsească. Invitații au fost încântați”, a mai povestit bucătarul.

Sarmalele au cântărit într-o porție aproximativ 150 de grame. Carnea, 100 de grame (60% porc, 40% vită), 20 de g de orez și restul, ceapă și condimente.

FOTO: Imagini cu mâncarea de la nunta Monicăi Bîrlădeanu. Sursă: Petrișor Tănase, pentru Ziare.com.

Peștele de la nunta Monicăi Bîrlădeanu

Invitații au primit apoi pește. Tănase și echipa sa au ales nisetrul.

„Am avut și un nisetru. Am făcut icre de lămâie și de fructe. Eu am scos din sistemul molecular substanțele chimice și am mers doar pe agar agar, care e o substanță realizată din alge marine. În momentul în care o încălzești la 90 de grade Celsius, torni ulei de măsline la temperatura de 7 grade. Se fac aceste mici biluțe din icre de lămâie și icre de fructe. Interesant, ele au fost așezate pe un suport din castravete scobit, cu o frunză de măcriș. A fost interesantă partea coloristică. Salata de cușcuș am pus-o într-o foaie de orez ce a fost introdusă în ulei încălzit. Cu ajutorul unui pahar se realizează ca un voal de mireasă, care dă bine în farfurie, mai ales la un astfel de eveniment”, a precizat bucătarul.

A urmat apoi friptura de rață, servită înainte de tort

Alt preparat de care bucătarul este mândru este friptura de rață.

„Apoi, a fost friptură de rață cu puțină varză roșie călită, ceapă și măr. Apoi, trei cartofiori rumeniți, stropiți ulei de măsline și cu rozmarin, sare și piper. Am avut un medalion de mușchiuleț în crustă de verdețuri, cu arome asiatice și arabe, pentru că am pus și câteva arome arăbești. Astfel, a fost o combinație interesantă”, a mai povestit Petrișor Tănase.

„Familia Ponta", responsabilă de tort

Tortul nu a mai fost responsabilitatea lui Tănase.

„Tortul a fost realizat de cofetăria Dacianei Ponta. La nunta Dacianei cu Victor Ponta, eu le-am făcut tortul. La nunta Monicăi cu Valeriu a fost un tort cu bezea italiană, foarte bine realizată și un mousse de ciocolată în interior, gust amar cu dulce. Două gusturi puternice, care creează un adevărat festin culinar”, a declarat bucătarul-șef.

FOTO: Petrișor Tănase, bucătar cu ocazia recepției președintelui George W. Bush la București, în 1998. Sursă: Petrișor Tănase

În plus, Petrișor Tănase s-a ocupat de bufet.

„Am mai făcut o mică terină de cașcaval, o terină din trei feluri de cașcaval, dat la cuptor, topit, cu o smochină înauntru, în mijloc. Am făcut bufet de brânzeturi tari, pentru a rezista și la temperaturi mai ridicate. Eu am mers pe un meniu cât mai ușor de mâncat, nu cu multe preparate în farfurie”, a declarat bucătarul.

Care au fost preparatele-vedetă de la nunta Monicăi Bîrlădeanu

În opinia lui Petrișor Tănase, „preparatele-vedetă” au fost peștele și sarmalele.

„Peștele și sarmalele. Peștele, pentru că avea acel voal interesant alb, creat din foaie de orez, strâns într-un mănunchi. Peștele, în general, este o vedetă pe masa unei sărbători și chiar la o masă de zi cu zi. Nisetrul este extrem de bun. Acesta are rolul de a schimba gusturile și de a pregăti stomacul pentru următorul fel. Nu e nevoie de foarte mult pește. 100 de grame, finit, este de ajuns pentru o porție.

Sărmăluțele, pentru că e o experiență a gustului. Se păstrează gustul de tei din frunză. Iar gustul de hrean este exact, ușor picant”, a mai transmis Petrișor Tănase, pentru Ziare.com.

