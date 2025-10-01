Monica Gabor revine în atenția publică. Irina Columbeanu, imagini cu mama ei din Dubai: „Ce mult s-a schimbat” VIDEO

Monica Gabor a fost surprinsă recent de fiica sa, Irina Columbeanu, într-un clip postat pe TikTok dintr-un restaurant din Dubai, iar imaginile au atras rapid atenția internauților. Mulți dintre fani au remarcat că vedeta arată foarte diferit față de imaginea sa din trecut, considerând-o aproape „de nerecunoscut”.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, una dintre figurile mondene cele mai mediatizate la începutul anilor 2000, apare în clip relaxată, alături de Irina și de sora acesteia, Ramona. Cele trei au savurat deserturi tradiționale arăbești, într-o atmosferă plină de voie bună și zâmbete. „Monica este schimbată mult,” „Ce mult s-a schimbat Monica!”, „Este o altă Monica schimbată” – sunt doar câteva dintre comentariile fanilor uimiți de transformarea ei.

Ads

Stabilită de ani buni în Malibu, Monica duce o viață echilibrată și discretă, departe de agitația media din România. Rutină zilnică, sport, gătit și ieșiri rare sunt acum elementele care îi definesc programul.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România acum câțiva ani, dar e mai greu cu cartea verde să călătorești acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru că acum e mai greu cu noua administrație, e mai periculos să te întorci în țară, să sperăm că o să fie ok. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că m-a crescut bine, că știu să fiu independentă și să călătoresc singură”, a mărturisit Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

Ads