Monica Gabor, declarație pentru Cătălin Botezatu din SUA: „Îți mulțumesc”

Monica Gabor și Cătălin Botezatu FOTO: Instagram/ Monica Gabor, Cătălin Botezatu

După o perioadă în care a preferat discreția, Monica Gabor, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, a revenit în atenția publicului cu un mesaj surprinzător pentru Cătălin Botezatu. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ținut să îi transmită designerului un gest de apreciere din America.

Reapariția Monicăi Gabor vine în contextul în care fiica sa, Irina Columbeanu, a participat la una dintre prezentările lui Cătălin Botezatu. Acest moment a determinat-o pe Monica să împărtășească un mesaj emoționant pentru creatorul de modă.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău,” a scris Monica Gabor în mediul online, alături de o fotografie cu celebrul designer, potrivit Spynews.ro.

Și Cătălin Botezatu a vorbit recent despre legătura specială pe care o are cu Monica Gabor, aceasta fiind model în perioada în care locuia în România.

„Pentru cine nu știe, poate că mulți nu mai știu, Monica a fost în toate prezentările mele pe care le-am organizat în România și a fost întotdeauna prima față, adică cea care a deschis prezentarea. Am stimat-o și apreciat-o foarte mult pentru că, lăsând la o parte că este o femeie frumoasă, este o femeie deșteaptă, dar în ceea ce privește modelingul, cât a defilat a fost una dintre cele mai bune și profesioniste modele pe care le-am avut, tocmai de aceea ea deschidea prezentările mele. Plus că aveam o relație de prietenie extraordinară și a fost foarte frumos că, în timp, iată generație după generație, mamă-fiică, Irina să intre în prezentarea mea,” a declarat designerul la Știrile Antena Stars.

La 18 ani, Irina Columbeanu a urcat pentru prima dată pe catwalk la Festivalul Transilvania Fashion 2025, demonstrând că a moștenit eleganța și naturalețea Monicăi Gabor. Debutul său a fost remarcat de public, tânăra având siguranța unui model experimentat.

