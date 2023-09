Magistratii decid daca Monica Columbeanu o poate lua acasa pe Irina

Magistratii de la Judecatoria Buftea vor decide joi daca aproba cererea Monicai Columbeanu de a pune in executare decizia de incredintare a fetitei. In aceeasi sedinta se va lua o decizie in legatura cu cererea lui Irinel Columbeanu de suspendare a incredintarii copilului.

Monica Columbeanu a incercat de patru ori sa o ia pe Irina de la vila din Izvorani, insa nu a reusit, anunta Realitatea TV.

Din aceasta cauza ea a apelat la un executor judecatoresc si a depus o cerere de incuviintare a micutei Irina.

Fetita este bolnava si trebui sa petreaca in casa urmatoarele 21 de zile, pentru ca are rubeola. Din acest motiv, Irinel a depus o cerere de suspendare a executarii, cerere care se va solutiona tot joi, la Judecatoria Buftea.

Daca magistratii vor admite cererea depusa de Monica, aceasta va putea sa o ia pe Irina acasa.