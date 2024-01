Monica Columbeanu a avut o relatie speciala cu o femeie

Monica Columbeanu nu ne dezamageste atunci cand este vorba de amanunte picante din trecutul ei. Frumoasa sotie a lui Irinel Columbeanu s-a iubit si cu o femeie inainte sa se casatoreasca.

Se pare ca informatia este credibila si este confirmata de niste foste colege ale Monicai de la agentia Transilvania Fashion, anunta Atac.

Fetele se jura ca au vazut-o, pe domnisoara nemaritata pe atunci, in ipostaze intime cu sotia omului de afaceri Matei Miko, un apropiat al lui Irinel Columbeanu. O alta "scapare" a vedetei s-a petrecut weekendul trecut cand s-a sarutat, in fata ziaristilor de scandal, cu o femeie, in clubul Fratelli.

Cele doua colege spun ca Monica Columbeanu avea o relatie speciala cu sotia lui Matei Miko. Ele sustin ca cele doua nu se sfiau sa se atinga, nici in prezenta persoanelor straine, daca erau putin ametite.

Dupa un pahar de sampanie se pare ca Monica dansa cu ochii inchisi, o privea pe sotia lui Matei pe sub gene, zambind, si parea sa nu le mai intereseze nimic, din momentul in care incepeau sa se mangaie, in timpul dansului.

Matei Miko este omul care i-a facut cunostinta acestuia atat cu Gabriela "Blanche" Botezat, cat si cu Monica Gabor. El este cel care a ajutat-o si pe Loredana din trupa Trident sa se faca remarcata.

Acum nu stim cat de adevarate sunt informatiile sursei avand in vedere ca majoritatea femeilor sunt invidioase pe "succesul" Monicai Columbeanu.