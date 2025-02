Viața tumultoasă a lui Voicu Pânzar, șoferul model al Monicăi Gabor. Cu cine a ajuns să se căsătorească după ce a cunoscut celebritatea

Voicu Pânzar, cunoscut drept „Ricky” - fostul șofer al Monicăi Gabor, a ieșit din atenția publică, s-a căsătorit și a renunțat la legătura cu fosta soție a lui Columbeanu. Însă viața lui nu a fost roz ulterior, cel puțin nu în ultimii ani, de când are probleme cu soția sa.

Voicu Pânzar, cunoscut drept „Ricky” pe vremea când era șoferul Monicăi Gabor, se află în mijlocul unui scandal de proporții. Fostul model și participant la concursuri de frumusețe, care părea să aibă toate atuurile pentru o carieră de succes, a ajuns acum în atenția publicului dintr-un motiv complet diferit. Soția sa, fiica unui influent om de afaceri din Turda, a cerut un ordin de protecție împotriva lui, acuzându-l de comportament abuziv.

Judecătoria Turda a emis un ordin de protecție valabil timp de un an, interzicându-i lui Pânzar orice contact cu soția sa, inclusiv telefonic sau prin corespondență. În plus, acesta a fost obligat să părăsească locuința comună și să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de victimă, locuința ei și locul de muncă. Pe lângă aceste restricții, instanța a decis ca Voicu Pânzar să urmeze consiliere psihologică și psihoterapie, sub supravegherea autorităților locale. Nerespectarea ordinului poate atrage o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare.

Zvonuri despre relația cu Monica Gabor

Scandalul actual readuce în discuție trecutul controversat al lui Voicu Pânzar. În perioada în care Monica Gabor era căsătorită cu Irinel Columbeanu, au circulat zvonuri despre o posibilă relație între ea și șoferul său. Irinel Columbeanu a sugerat în una dintre cărțile sale că Monica și Voicu s-ar fi cunoscut la o prezentare de modă, unde inițial l-ar fi ironizat, dar ulterior legătura dintre ei a devenit mai apropiată. Aceste speculații nu au fost niciodată confirmate de către Monica Gabor sau de Voicu Pânzar.

