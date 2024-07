Mama Monicai Gabor a fost inmormantata la Bacau

Veronica Bulai a fost inmormantata, luni dupa-amiaza, in municipiul Bacau, in prezenta a aproximativ o mie de persoane, Monica Gabor tinand strans la piept un tablou cu fotografia mamei sale pe toata durata ceremonialului de inhumare.

Aproximativ o mie de persoane au participat la slujba de inmormantare a Veronicai Bulai, mama Monicai Gabor, care a avut loc, luni dupa-amiaza, la Catedrala Catolica din centrul municipiului Bacau, unde fusese depus, vineri noapte, sicriul cu trupul neinsufletit al femeii.

Pe durata celor aproximativ doua ore cat au durat funeraliile, Monica Gabor a tinut strans la piept tabloul cu fotografia mamei sale. De asemenea, fiica cea mare a Veronicai Bulai, Alina Gabor, a plans aproape in permanenta pana cand sicriul cu trupul neinsufletit al mamei sale a fost coborat in mormant.

La final, locul de veci din Cimitirul Sarata din Bacau a fost acoperit cu coroane de flori, pe cea din partea Monicai Gabor fiind scris "regrete eterne pentru un suflet nobil".

Printre cei care au trimis coroane de flori la capela Catedralei Catolice din Bacau s-au numarat Irinel Columbeanu, fostul sot al Monicai Gabor, dar si actual iubit al acesteia, Mr. Pink.

Sicriul cu trupul neinsufletit al Veronicai Bulai, mama Monicai Gabor, a fost depus, vineri noapte, la capela Catedralei Catolice din centrul municipiului Bacau, unde a avut loc o ceremonie religioasa, la priveghi fiind prezente doua dintre cele trei fiice ale femeii, Ramona si Alina.

Monica Gabor a ajuns si ea in tara, pe Aeroportul "Henri Coanda", in cursul noptii de vineri spre sambata, ulterior plecand spre municipiul Bacau.

Veronica Bulai, in varsta de 54 de ani, mama Monicai Gabor, a murit, joi, la scurt timp dupa ce vizitase Pestera Polovragi si plecase cu un grup de turisti din Bacau sa viziteze Cheile Oltetului, situate in imediata vecinatate a pesterii, unde dorea sa faca si cateva fotografii.

La un moment dat, femeia a fost lovita de o bucata de piatra in greutate de aproximativ sapte kilograme, care s-a desprins de pe versant, in cadere aceasta antrenand pietre de dimensiuni mai mici, care au lovit si o alta persoana, fara a-i provoca insa rani grave. Mama Monicai Gabor a fost insa lovita in cap, ea prabusindu-se imediat, potrivit martorilor.

Doua echipaje medicale, unul SMURD si altul de la Ambulanta Gorj, au mers la locul incidentului, insa medicii nu i-au mai putut salva viata. Veronica Bulai a suferit un traumatism cranio-cerebral acut deschis extrem de grav, orice manevra de resuscitare fiind inutila, potrivit medicului coordonator al Serviciului de Ambulanta Gorj, Jana Prejbeanu.

Primarul din Polovragi, Stefan Fasuiescu, declara ca incidentul a avut loc pe un drum neasfaltat, la aproximativ o suta de metri distanta de Pestera Polovragi, pe Cheile Oltetului, unde aceasta se afla impreuna cu un grup de 17 turisti veniti de la Bacau.

El spunea ca in zona versantii, inalti de zeci de metri, nu sunt acoperiti cu plasa, intrucat din cauza vegetatiei si a peretului drept al stancii acest lucru este imposibil.

Fasuiescu, aflat la al patrulea mandat, sustinea ca de cand este la conducerea Primariei Polovragi nu au mai fost inregistrate astfel de incidente in zona.

Politia Gorj a deschis o ancheta in acest caz.

In urma necropsiei, medicii legisti au stabilit ca moartea femeii a fost violenta, provocata de o lovitura puternica la cap.

