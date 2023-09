PD-L: Dosarul Ridzi e la revedere!

In ciuda cererilor din Opozitie, care afirma ca dosarul Ridzi ar trebui scos din sertar, PD-L nu pare dornic sa faca acest lucru. In vacanta parlamentara alesii se contreaza la televiziuni pe diferite teme, iar una dintre ele este dosarul fostului ministru al Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi.

"Daca in aceasta sesiune extraordinara vom vorbi despre integritatea demnitarului roman si despre reformarea justitiei, cred ca ar trebui sa incepem din interior si cred ca unul dintre elementele interiorului este si dosarul doamnei Ridzi", a declarat miercuri, intr-o interventie tv, deputatul PNL Ciprian Dobre.

Colegii acestuia de la PD-L nu se arata insa dispusi sa introduca dosarul Monica Iacob Ridzi pe agenda sesiunii extraordinare convocate de presedintele Traian Basescu. "Ce sa mai fie introdus? A fost ancheta, raport, propunere de incepere a urmaririi penale, gata! Dosarul Ridzi e la revedere!. A inceput urmarirea penala, procurorii stiu ce au de facut. Iar vreti sa facem un joc mediatic inutil, un tam-tam fara rost?", a fost reactia vehementa a liderului PD-L Mircea Toader.

Totusi, printre restantele sesiunii februarie-iunie figureaza cele doua cereri prin care DNA a solicitat, pe de o parte, extinderea urmaririi penale, iar pe de alta incuviintarea unei perchezitii informatice in cazul Ridzi.

Cererile nu au fost dezbatute din cauza imposibilitatii fostului ministru al Tineretului de a se prezenta la audieri, din motive de sanatate. Intarzierea a fost consemnata si in ultimul Raport pe justitie al Comisiei Europene.

Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, Roberta Anastase (PD-L), propunerea PNL va fi discutata totusi in conducerea Camerei. "E fara indoiala o tema politica, dar, dupa cum am demonstrat de fiecare data, noi, cei de la PDL, nu am incercat niciodata sa blocam vreo procedura juridica de acest gen. Ca atare, de cate ori va fi nevoie, de atatea ori vom pune pe ordinea de zi dosarul Ridzi", a declarat Anastase pentru Romania Libera.