Deputatii decid marti daca o ancheteaza pe Ridzi

Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat luni infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind sumele cheltuite de ministrul Tineretului si Sportului, Monica Iacob Ridzi, cu organizarea Zilei Tineretului, a anuntat democrat-liberalul Sever Voinescu, secretar al Camerei.

"Decizia a fost luata de conducerea Camerei Deputatilor cu unanimitate de voturi, intr-o sedinta care a durat peste trei ore", a spus Voinescu, aratand ca initiativa a apartinut unor deputati PSD si PNL.

Propunerea forului de conducere al Camerei Deputatilor urmeaza a fi supusa aprobarii plenului marti, iar, in cazul in care deputatii vor decide constituirea comisiei de ancheta, aceasta va trebui sa intocmeasca un raport care, la randul lui, va fi votat in plen.

